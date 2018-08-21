Резиновые уточки на беспилотных автомобилях помогут изучать искусственный интеллект

Проект Duckietown — макет города с беспилотными автомобилями и резиновыми уточками — собираются продавать через краудфандинговую платформу Kickstarter. Об этом 21 августа пишет N+1.

Проект появился благодаря студентам Массачусетского технологического университета в 2016 году. Они его использовали для разработки систем управления беспилотных автомобилей. Затем примеру американцев последовали в Национальном университете Чиао Тунь (Тайвань), Швейцарской высшей технической школе Цюриха и Монреальском университете.

Теперь же Duckietown станет доступен для всех.Потребителями проекта, который выглядит похожим на игрушку для детей, могут стать исследователи искусственного интеллекта и инженеры, которые занимаются разработкой беспилотных автомобилей.

Коробка с деталями для строительства одного автомобиля обойдется в 150 долларов. Стартовый набор, в который войдет и небольшой макет города с несколькими уточками, будет стоить 400 долларов. За огромный город с 12 роботами и массой уточек придется выложить 3500 долларов.