Жительница Петербурга убила мать на ее день рождения

В престижном доме на Васильевском острове задержана 27-летняя жительница Петербурга Вероника Бухаркина. Она подозревается в убийстве матери в день ее рождения.

Как стало известно «Фонтанке» вечером 21 августа, накануне ночью охрана дома в Волховском переулке заметила выходящую из подъезда девушку с ножом. Она не пыталась скрыться, а, наоборот, попросила совета, как быть дальше. Ей порекомендовали положить нож и вызвали полицию.

В квартире девушки нашли мертвой ее мать, которой накануне исполнилось 57 лет. На теле насчитали 13 ножевых ранений, в том числе в сердце. Женщина, по предварительным данным, погибла во сне.

Подозреваемая постаралась объяснить поступок видениями. Будто бы она проснулась от разлетающихся повсюду искр и подумала, что мать намерена поджечь квартиру. Эту версию следствие осторожно проверяет, но не исключает мотив попроще, корыстный. У погибшей был собственный бизнес, накопления, дочь значилась единственной наследницей 120-метровой квартиры. Глава семьи умер в 2003 году.