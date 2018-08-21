CNBC: Россия разыскивает упавшую в Баренцево море ракету с ядерным двигателем

Россия готовит операцию по поиску упавшей в море ракеты с ядерным двигателем. Как утверждает 21 августа CNBC со ссылкой на свои источники, ракета оказалась в Баренцевом море после неудачного испытания еще в ноябре 2017 года.

CNBC якобы удалось ознакомиться с отчетом американской разведки, в котором рассказывается, что в поисковой операции примут участие три судна. Одно из них будет оборудовано для работы с радиоактивными материалами. Когда стартуют поиски, пока неизвестно.

Напомним, о новой ракете с ядерно-энергетической установкой президент Владимир Путин рассказал во время своего послания Федеральному собранию. Он заявил, что ракета обладает неограниченной дальностью. CNBC ранее сообщал, что якобы все четыре испытания подобных ракет были неудачными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, когда комментировал эти сообщения, заявил, что слушать надо только Владимира Путина и верить только ему.