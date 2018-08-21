При подготовке к повторным испытаниям теплосетей прорвало две трубы на юго-западе Петербурга

Сразу две коммунальных аварии зафиксировали горожане на юго-западе Петербурга вечером 21 августа.

Около 21:00 прохожие заметили парение у 21-го дома на улице Маршала Захарова. Горячая вода вырвалась из-под земли и подтопила припаркованный автомобиль.

В это же время на улице Стойкости лужа заполнила тротуар у 27-го дома.

Как рассказали «Фонтанке» в «Теплосети Петербурга», завтра, 22 августа, компания проведёт повторные испытания сетей на прочность в Адмиралтейском и Кировском районе. При подготовке к ним и выявили два указанных дефекта. Сейчас службы занимаются локализацией прорывов.