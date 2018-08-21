С казарм Павловского полка на Марсовом поле обрушились леса. Здесь строят пятизвездочный отель

Сильный ветер унес строительные леса с казарм Павловского гренадерского полка на Марсовом поле. Здание находится на реконструкции под престижный отель.

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, вечером 21 августа шквалистый порыв ветра сорвал леса, смонтированные под самой крышей дома по Марсову полю, 1. Часть конструкций повисла на декоративной сетке, прикрывающей фасад и повторяющей его очертания.

Фотографии обрушения публикуют пользователи группы «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». По словам очевидцев, пострадавших нет.

Здание казарм Павловского полка построено в 1821 году. После революции пустовало, в 1928-м было отдано энергетическим предприятиям Советского союза. «Ленэнерго» размещалось в казармах до 2005 года, ему на смену пришла «ТГК-1».

В 2010-м здание передали компании «Плаза лотос групп» братьев Зингаревичей. Амбициозный план постройки пятизвездочного отеля к чемпионату мира-2018 не был реализован, сроки сместили на неопределенное время. Проект проходил длительное согласование, так как казармы являются федеральным памятником.

Отметим, это не единственное историческое здание, пострадавшее вечером 21 августа. Ветром сдуло леса с западного крыла Генштаба. Пострадали три человека, в том числе школьница.

В течение дня подразделения МЧС 72 раза выезжали на звонки о поваленных деревьях и сорванных конструкциях. По прогнозу синоптиков, вечером ветер не стихнет, к нему добавятся грозы и ливни.