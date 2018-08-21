72 выезда за день, 58 упавших деревьев и трое пострадавших. МЧС подводит итоги «ураганного дня» в Петербурге, следователи проводят проверку

К вечеру 21 августа пожарно-спасательные подразделения Петербурга 72 раза выезжали ликвидировать последствия происшествий, вызванных ветром. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Северной столице.

Из 72 выездов 58 пришлось на упавшие деревья, еще 14 — на «предотвращение или ликвидацию последствий слабозакрепленных конструкций, таких как рекламные щиты и растяжки, сорванные листы кровельного железа и пр.», — говорится в сообщении МЧС.

Пострадали за день трое человек. Все они оказались в зоне падения строительных лесов с западного крыла Генштаба на Большой Морской улице. Как сообщалось ранее, госпитализировать пришлось двух мужчин 1951 и 1981 годов рождения, а также 15-летнюю школьницу. В Следственном комитете рассказали, что проводят по этому факту проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Напомним, непогода сегодня закрыла городские сады, а только за прошедшую ночь ветер в городе повалил 42 дерева.

Между тем, в МЧС предупредили, что шторм в Петербурге не закончился. «В ближайшее время ветер не утихнет, синоптики прогнозируют и грозы», – подчеркнули спасатели. Ветер ночью усилится до 15-18 м/с.