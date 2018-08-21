«Нам придется сделать необходимые выводы». МИД РФ ответил Microsoft на обвинения России во вмешательстве в выборы в Конгресс США

В российском министерстве иностранных дел рассказали, что заявление Microsoft о выявлении российских хакеров, которые якобы атаковали ряд сайтов американских политиков и госучреждений, рассчитано «на максимальный политический и публичный «вау-эффект». МИД пообещал «сделать выводы» в отношении компании, но не уточнил — какие.

Заявление ведомства опубликовано 21 августа на его официальном сайте. МИД уверен, что у Microsoft нет никаких доказательств. В министерстве напомнили, что давно предлагали провести встречу двусторонней рабочей группы по кибербезопасности, на которой и обсудить все проблемы.

«Жаль, что крупной международной компании, к тому же давно, активно и успешно работающей на российском рынке, приходится участвовать в захватившей Вашингтон «охоте на ведьм». Видимо, чтобы продемонстрировать свою лояльность. Это их выбор. Нам же придется сделать необходимые выводы», – говорится в заявлении МИД.

Правда, в министерстве не уточнили, как именно накажут одну из крупнейших в мире компаний и смогут ли все госучреждения отказаться, например, от использования операционной системы Windows.

Напомним, 21 августа представители Microsoft заявили, что российские хакеры якобы создали несколько интернет-страниц, выглядящих как сайты их потенциальных жертв на предстоящих в ноябре выборах в конгресс. За созданием подозрительных сайтов стоит группа Strontium (или Fancy Bear, APT28), которая якобы связана с российским правительством.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что в Кремле не знают, о чем говорит Microsoft, и на каком основаниии компания делает такие выводы.