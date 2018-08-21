«Фонтанка» за 60 секунд — 21 августа

Четыре часа сегодня в Госдуме обсуждали пенсионную реформу. Было и чтение стихов, и упоминания Пушкина, и олигархов. Мы всё это выдержали и зафиксировали в трансляции. На ночь читать не рекомендуем.

Пока в Госдуме обсуждали, где взять деньги на пенсии, в подмосковном парке «Патриот» открылась самая масштабная за последние годы военная выставка «Армия-2018». Там показали робота «Игорек». Пользователи уже пошутили, что главное его достижение — стоять прямо.

В Петербурге сторонники «директора музея трезвости» и любители фильма «Служебный роман» поборются с коммунистами за право спросить у россиян, надо ли повышать возраст выхода на пенсию. И скорее всего выиграют, но не спросят.

Городской комитет по транспорту и подведомственное ему госучреждение «Организатор перевозок» одновременно лишились руководителей. Оба покинули свои должности по соглашению сторон. «Фонтанка» узнала, что за этой формулировкой стоит денежный вопрос.

В Пушкине нашли водителя знаменитого жёлтого «Хаммера» Игоря Смирнова. Интерес у оперативников к нему возник не из-за агрессивной езды. Жена Смирнова продемонстрировала видео с супругом и трёхлетней дочерью.

Петербуржцы всё меньше тратят на еду. Одни эксперты говорят, что снижение среднего чека в магазинах города – результат жары и дачного сезона. Другие – видят долгосрочный тренд на падение покупательской способности.

Весь день в Петербурге бушевала стихия. С утра пассажиры одной из электричек участвовали в операции по освобождению путей от упавшего дерева. А вечером ветер добрался до центра города и обрушил строительные леса со здания Генштаба. Троих человек увезли в больницу.