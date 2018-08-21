В Петербурге задержали знаменитого владельца желтого «Хаммера». Его жена показала домашнее кино с супругом и ребенком

Водителя желтого «Хаммера», любящего доминировать на дорогах, задержали на двое суток следователи Московского района Петербурга вечером 21 августа. Интерес к 55-летнему Игорю Смирнову возник не из-за агрессивной езды. Нарушение ПДД оказалось ничтожной мелочью по сравнению с теми роликами, которые показала оперативникам гражданская жена Смирнова. В домашнем кино она разглядела супруга и трёхлетнюю дочь.

Как стало известно «Фонтанке» 21 августа, около одиннадцати утра оперативники уголовного розыска Московского района нашли Игоря Смирнова и доставили его в Следственный комитет. Это произошло после того, как в уголовный розыск обратилась гражданская жена Смирнова, которая проживает вместе с несколькими детьми от него.

По информации нашего издания, петербурженка вскрыла компьютер своего супруга и обнаружила там десятки видеозаписей, на которых отчётливо видно, что и как он делает со своей трехлетней дочерью.

После того, как она предоставила записи в уголовный розыск, каких-либо дополнительных мероприятий не потребовалась. На допросах Смирнов был вынужден всё признать. Он отметил, что когда переодевал свою дочь, у него возникали непреодолимые желания. Так как у задержанного несколько детей, то в его квартиру в Пушкине поехали с обыском. Есть подозрения, что взрослая любовь коснулась не только дочери.

Смирнову вменяется часть 4 статьи 132 УК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о агрессивном водителе жёлтого «Хаммера», который любит на глазах у детей давить легковые автомобили. В его прошлом у Смирнова нашлись кражи, хулиганство и побои. Но за 25 лет приключений мужчина ни разу не оказался в местах лишения свободы, несмотря на регулярные визиты к следователю и в суд.