Смольный начнет субсидировать авиаперевозчиков, летающих в обход Москвы

Порядок предоставления льготы утвержден в постановлении правительства Петербурга, опубликованного 21 августа. Как пояснили «Фонтанке» в комитете по транспорту, до этого региональные маршруты дотировало только федеральное правительство. Город софинансирует программу их поддержки впервые. На 2018 год в бюджете заложено на эти цели 121,3 млн рублей.

Субсидии будут предоставляться по следующей схеме: 50% дотации будет идти перевозчику из бюджета РФ, 25% из бюджета Северной столицы и еще 25% из бюджета субъектов, которые являются пунктами назначения. Предполагается, что это поможет снизить цены на билеты и увеличить частоту полетов по внутрироссийским направлениям из Пулково.

Список направлений, между которыми распределятся эти деньги, комтранс должен утвердить в течение двух месяцев.

Как следует из документа, Петербург на льготы смогут претендовать те маршруты, которым уже выделяет деньги федеральное правительство. При этом протяженность пути в одну сторону не должна превышать 1500 км.

В настоящее время в федеральный список включены 13 рейсов из и в Пулково. Из них ограничению по протяженности соответствует 10 - в Вологду, Ульяновск, Чебоксары, Белгород, Пензу, Апатиты, Псков, Тамбов, Ярославль, Курск.