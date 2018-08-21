Путин учредил медаль за строительство Крымского моста. На ее изготовление выделят почти 30 млн рублей

Президент России учредил памятную медаль «За строительство Крымского моста». Распоряжение об этом опубликовано 21 августа на портале правовой информации.

Награду будут вручать гражданам России, российским организациям, а также иностранным гражданам и организациям, «внесшим значительный вклад в строительство Крымского моста, в том числе в проведение работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию и иных работ», – говорится в положении о медали. На ее лицевой стороне изобразят саму переправу, а на оборотной — надпись «За строительство Крымского моста. 2014 — 2019».

На изготовление самих медалей, а также футляров, грамот и папок к ним Минтрансу выделят 27,8 млн рублей.

Напомним, движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая 2018 года. В 2019-м должно начаться движение и по железнодорожной части переправы.