Троих пострадавших при обрушении строительных лесов у Генштаба увезли в больницу. Среди них школьница

Всем пострадавшим при падении деревянных конструкций с крыши западного крыла Генштаба потребовалась госпитализация.

Как рассказали в пресс-службе городского МЧС 21 августа, с кровли здания № 1 по Большой Морской улице произошло падение настилов лесов на площади 40 кв. м.

Обрушившиеся конструкции задели двух мужчин, 1951 и 1981 годов рождения, и 16-летнюю девушку. Все пострадавшие госпитализированы.

Напомним, около шести вечера очевидцы рассказали в социальных сетях об обрушении деревянных конструкций с западного крыла Генштаба.