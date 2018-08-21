Организовать раздельный сбор мусора в своем доме – не так и сложно

Раздельный сбор мусора – модный экологический тренд. Но в Петербурге отправлять банки и бутылки на переработку регулярно готовы всего несколько тысяч горожан.

Елена Мулина/Интерпресс

Полноценную сортировку всего мусора хотя бы в рамках отдельного жилого комплекса организовать пока никому не удалось. Но теоретически это возможно. «Фонтанка» составила инструкцию по применению для тех, кто хочет попробовать сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

В Северной столице более-менее налажен отдельный сбор только таких опасных отходов, как лампочки и батарейки. В 2002 году попытку организовать систему централизованного раздельного сбора в Петербурге предпринимал Гринпис. Тогда городской жилищный комитет утвердил «Методические рекомендации по использованию контейнеров для селективного сбора отходов», а движение «зеленых» установило за свой счет около тысячи разноцветных контейнеров: синие – для бумаги, желтые – для пластмассы, стекла и металла. Но эксперимент закончился неудачно: контейнеры довольно быстро оказались заполнены смешанным бытовым мусором.

По словам Елизаветы Шмарай, специалиста АО "НИИ Экологического и Генерального проектирования", чтобы наладить процесс в масштабах всего города, необходимы три составляющие: отдельные мусорные корзины в каждой квартире, специально оборудованная контейнерная площадка многоквартирного дома и оператор, который отдельно вывезет каждую фракцию.

Для организации раздельного сбора в многоквартирном доме, рассказывает Елизавета Шмарай, нужно согласовать это с другими жильцами, обратившись в ТСЖ или УК. Управляющая компания может заключить договор с оператором вывоза мусора, но такого оператора придется поискать: рынка транспортировки отсортированных отходов в городе нет, и с транспортными компаниями придется договариваться индивидуально, обсуждать цены и условия. Это обойдется дороже, чем обычный вывоз мусора, и доплачивать придется из своего кармана.

Альтернативный путь — самостоятельно доставлять свои отсортированные отходы в специализированные пункты приема, карту с координатами которых можно найти на сайте http://recyclemap.ru/spb.

В Петербурге с недавних пор существует единый оператор по обработке твердых бытовых отходов, это ГУП «МПБО-2», но компания начнет работу в этом качестве только с 1 января 2019 года. До этого вывоз твердых коммунальных отходов входит в состав платы за содержание жилого помещения, а вывоз организуют УК. Внедрение раздельного сбора есть в планах нового оператора, но это дело отдаленного будущего.

Многие управляющие компании в Петербурге и Москве организуют частичную сортировку отходов — только лампочек, пластика и батареек. Пластик для переработчиков рентабелен, и многие подрядчики готовы даже бесплатно его вывозить. За вывоз батареек приходится платить, но они не требуют особых условий хранения, а во-вторых, в Челябинске работает завод по их переработке, который наладил логистическую цепочку по их вывозу.

До сбора бумаги, картона, стекла, алюминиевых банок не доходит. Практики ввода дополнительной строчки за раздельный вывоз мусора в квитанции пока нет даже в домах бизнес-класса. Руководитель отдела по работе с гражданскими инициативами ЖК «Мечта» Андрей Хохлушин рассказывает, как ввести такую строчку: принять решение на общем собрании собственников, а затем обратиться к УК. Она должна предусмотреть контейнеры и заключить договор с организацией по вывозу мусора, после этого на общем собрании нужно утвердить тариф.

«Сейчас практически 60% затрат в обращении с отходами занимает транспортировка, а раздельный сбор увеличивает транспортные расходы», — говорит Артем Седов, основатель и гендиректор в компании "Большая Тройка".

И все же эксперты советуют энтузиастам экологического движения чаще проявлять инициативу. Например, если раздельные контейнеры стоят в соседнем дворе, на них обычно указан телефон подрядчика, можно позвонить по нему и «соединить» УК с оператором по вывозу мусора. Забрать мусор из соседнего дома гораздо проще, чем создавать новую логистическую цепочку. Если речь о пластике, то, скорее всего, даже платить не придется: подрядчик сам привозит контейнер, сам его устанавливает и обслуживает.

Елена Шмарай рассказывает, что самые удобные для утилизации фракции – это пластик, резина, макулатура. После сортировки такие отходы используются для производства готовой продукции. Так, продукты переработки макулатуры – туалетная бумага, упаковки для яиц и другие бумажно-картонные изделия. «Из пунктов приема, которые, по сути, являются мелкими скупщиками, отходы, как правило, отправляются к «конечному потребителю», то есть на заводы. В Петербурге и области спрос есть почти на все отбираемые фракции. Например, макулатуру в больших объемах «потребляют» целлюлозно-бумажные комбинаты», — говорит она.

Коммунальщики считают, что с 2002 года многое в сознании людей изменилось, судя по реакции жителей на контейнеры для раздельного сбора мусора, сегодня многие уже психологически готовы к раздельному сбору.

Как организовать раздельный сбор в своем доме за 5 шагов

1. Узнать, какие компании сейчас занимаются вывозом мусора в вашем районе и могут ли они поставить в вашем дворе контейнеры для раздельного сбора хотя бы некоторых фракций (например, батареек или лампочек).

2. Если вы готовы платить за раздельный вывоз мусора, нужно созвать общее собрание собственников и принять на нем соответствующее решение.

3. Следующий шаг — договориться с УК о том, что она заключит договор с подрядчиками, которые установят контейнеры и будут их обслуживать.

4. Снова созвать собрание собственников и утвердить на нем тарифы.

5. Если вам не удалось убедить в необходимости сортировки мусора большинство соседей — можно самостоятельно возить отходы в пункты приема, которые отмечены на карте http://recyclemap.ru/spb. Сдавать можно пластик, стекло, металл, консервные банки, бумагу и «тетрапак».

Марина Васильева, для "Фонтанки.ру"