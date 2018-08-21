Полиция Финляндии объявила о 24-часовой охоте на лихачей
В 6 утра 22 августа в Финляндии стартует рейд по выявлению любителей быстрой езды. Как сообщили в полиции страны, рейд продлится 24 часа. В это время на дороги Суоми выйдут специально оборудованные патрульные автомобили, наблюдение будет вестись также с помощью 120 камер видеофиксации.
Особое внимание стражи порядка уделят опасным участкам, где часто случаются ДТП, и зонам риска вроде школ и детских садов.
В прошлом году во время аналогичного рейда камеры зафиксировали 4300 нарушений.
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