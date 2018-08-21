Петербуржец и компания из Северной столицы попали под новые санкции США против Северной Кореи

Четыре российские компании, два гражданина России и шесть судов под триколором были внесены в американский санкционный список, направленный на ужесточение санкционного давления на Пхеньян и борьбу с киберпреступлениями. Об этом 21 августа говорится в заявлении Управления по контролю над иностранными активами Минфина США, которое занимается санкциями.

«Эти санкции будут сохраняться до тех пор, пока мы не достигнем полной денуклеаризации Северной Кореи», – так анонсировал нововведения министр финансов США Стивен Мнучин.

В новый санкционный список попали два российских гражданина — Антон Нагибин и Марина Царева. По данным «Фонтанки», 33-летний Нагибин родился и проживает в Петербурге.

Минфин США обратил внимание на словацкую фирму LACNO, которую американцы связывают с российской организацией «Дайвтехносервис», где якобы работают Царева и Нагибин. Также американцы наложили ограничения на судоходные компании «Гудзон», Primorye Maritime Logistics и петербургскую фирму Vela-Marine, занимающуюся водолазным снаряжением.

По данным США, судно «Патриот», принадлежащее владивостокской Primorye Maritime Logistics, якобы неоднократно совершало перевозку нефти в интересах Северной Кореи. Кроме него, в санкционный список включены принадлежащие «Гудзону» корабли «Белла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», «Севастополь».

Это не первый раз, когда санкции против Северной Кореи задевают Россию. Так, 15 августа в санкционный список Минфина США попали российская компания «Профинет», якобы предоставлявшая услуги судам из Северной Кореи, а еще ранее ограничения были наложены на банк «Агросоюз» за сотрудничество с режимом Ким Чен Ына.