Ветер сорвал строительные леса с западного крыла Генштаба. Деревянные балки задели троих прохожих

Стихия продолжает бушевать в Петербурге. Порывы ветра снесли деревянные конструкции с западного крыла Генштаба на Большой Морской, 1, возле арки. Об этом около шести вечера 21 августа сообщили в социальных сетях очевидцы.

«Порывом ветра разнесло деревянную конструкцию на крыше, кого-то из мимо проходящих завалило, люди сразу бросились помогать, скорую вызвали. Пожалуйста, обходите вокруг по Невскому проспекту, если вам нужно на Дворцовую площадь! Палки до сих пор летят с крыши!!» — рассказали горожане.

По информации пресс-службы городского МЧС, деревянные балки задели троих человек, сейчас их на месте происшествия осматривают медики. Спасатели проводят работу по предотвращению дальнейшего разрушения конструкции.

Также в чрезвычайном ведомстве предупредили о штормовом предупреждении вечером 21 августа. В ближайшие часы в Петербурге ожидаются грозы, ливни с усилением ветра до 15 – 18 м/с.

Непогода закрыла сегодня городские сады, за прошедшую ночь ветер в городе повалил 42 дерева.