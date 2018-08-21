Минэнерго хочет повысить тарифы ЖКХ с июля 2019 года на 4%

Министерство энергетики РФ предложило увеличить тарифы ЖКХ с января следующего года на 1,7%, а с июля 2019-го — уже на 4%. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА «Новости», об этом 21 августа заявил замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко.

Необходимость роста тарифов в ведомстве обосновали повышением НДС на 2%, а также инфляцией.

«Мы предлагаем с января индексировать на 1,7%, а с июля — по инфляции, как оно и было предусмотрено. Минэкономразвития предлагает индексировать на 2,4%, это ниже инфляции. Мы предлагаем сделать индексацию с июля по инфляции, 4% в соответствии с ранее принятыми решениями», — подчеркнул Кравченко.

Ранее о повышении тарифов уже просило Минэкономразвития. В ведомстве уверяли, что если с 1 января 2019 года не включить в тариф повышение НДС, то прямые убытки в этой сфере за полгода составят 45 млрд рублей, а общая задолженность в отрасли превысит 1,5 трлн.