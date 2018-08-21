В финcкой армии ввели вегетарианский день из-за изменения климата

Начиная с осени 2018 года, призванных на службу финнов будут больше кормить вегетарианской едой, сообщает 21 августа Yle.

Согласно нововведению, о котором рассказали в Минобороны Финляндии, один день в неделю должен быть вегетарианским, но это не значит, что и обед, и ужин будут без мяса и рыбы в один день. Безмясные приёмы пищи решено разнести по времени.

За изменением стоит польза вегетарианской еды и влияние производства мяса на изменение климата, а вовсе не желание сэкономить. Вегетарианская еда не дешевле, утверждают в оборонном ведомстве.

Для тех, кто питается в таком режиме постоянно, в финской армии давно есть отдельное меню. При зачислении на службу призывники сообщают о своих диетах и потом получают подходящее питание. Во всех частях есть также вариант для веганов.

Согласно прошлогоднему опросу, лишь 88 призывников из 20 тыс. являются вегетарианцами. Меньше всего любителей растительной пищи в Лапландии, ближе к Хельсинки их число растёт.

В Норвегии один вегетарианский день в армии появился ещё в 2013 году.