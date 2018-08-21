Кадровая текучка в комитете по транспорту: почему уволились глава "Организатора перевозок" и первый зампред

Из петербургского комитета по транспорту и подведомственного ему госучреждения «Организатор перевозок» в одночасье уволились два руководителя. Ушли по соглашению сторон. «Фонтанка» узнала, какая история стоит за этой фразой.

председатель комитета по транспорту Александр Головин//Александр Николаев/Интерпресс

Транспортный блок правительства Петербурга покинули первый заместитель председателя комитета по транспорту Елена Осинцева и директор подведомственного ему госучреждения «Организатор перевозок» Владислав Самойлов. В комитете сообщили, что у Осинцевой закончился контракт, а Самойлов ушел по соглашению сторон. По версии нескольких собеседников «Фонтанки», история – сложнее.

Елена Осинцева обосновалась в комитете в 2013 году – пришла в качестве заместителя председателя из ГУП «Горэлектротранс» в 2013 году. Оттуда же в январе 2014 году в подшефное комитету государственное казенное учреждение «Организатор перевозок» (контролирует пассажирские перевозки в городе) совершил переезд Владислав Самойлов. С приходом в 2015 году на должность главы комитета Александра Головина оба чиновника сохранили свои должности. И вот – три года спустя разгорелся скандал.

Как предполагают близкие к ситуации собеседники «Фонтанки»: виной всему деньги. С 1 июля 2020 года все коммерческие маршрутки (с буквой «к» рядом с номером) начнут работать по тому же тарифу, что и городской транспорт, а город будет выделять им субсидии на покрытие затрат. В 2018 году на поддержание устоявшейся цены на проезд будет потрачено 38 млрд рублей. Сейчас без всякого конкурса большая часть этих денег поступает перевозчикам, которые принадлежат городу: «Горэлектротрансу», «Петербургскому метрополитену» и «Пассажиравтотрансу». А с 2020 года все маршруты будут разыгрываться на аукционах, – чего частные перевозчики ждут с большим нетерпением.

Первоначально задача разработки маршрутной сети, которая на 5 лет определит организацию перевозок во всем городе, легла на Елену Осинцеву. Кроме того, на основе этого документа будет составляться закупочная документация для будущих конкурсов, где развернется борьба за многомиллиардные бюджетные субсидии.

Как уверяют собеседники «Фонтанки», на зампредседателя могло быть оказано некое давление с целью составить документ определенным образом. Осинцева якобы отказалась, и эта задача была делегирована СПб ГКУ «Организатор перевозок». В итоге 17 августа у Осинцевой истек контракт, который она сама не пожелала продлевать — теперь займет кресло в совете директоров Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Не исключено, что к Владиславу Самойлову могли обратиться с той же просьбой, что и к Осинцевой. Тем не менее, как уверяют собеседники «Фонтанки», и он ответил твердым отказом – в СПб ГКУ «Организатор перевозок» решили создавать новую маршрутную сеть, исходя только из потребностей горожан. Интересно, что незадолго до своей отставки Самойлов отстранил от процесса своего заместителя Дмитрия Процкого – проведя реорганизацию, в ходе которой тот лишился должности.

Примерно в это же время в рядах сотрудников «Организатора перевозок» в статусе советника директора появился Владимир Шведченко из Хабаровска, где с 1999 по 2014 год возглавлял отделение государственной телерадиокомпании (ГТРК) на Дальнем Востоке. Так уж совпало, что новый сотрудник — ровесник председателя комитета Александра Головина, и учился вместе с ним в Академии гражданской авиации на специальности «Управление воздушным движением».

Спустя несколько недель после приезда Шведченко, 20 августа Владислав Самойлов был вынужден «уйти по соглашению сторон», а комитет по транспорту в свою очередь разослал в СМИ информацию о том, в ГКУ «Организатор перевозок» произошли организационно-штатные изменения. В ведомстве обратили внимание на то, что Дмитрий Процкий остается заместителем директора, хотя за несколько часов до этого подтверждали его увольнение с 1 августа.

Направление «Транспорт» в Петербурге курирует вице-губернатор Игорь Албин, который с 20 августа ушел в отпуск. По информации собеседника «Фонтанки», согласовывать увольнение Владислава Самойлова главе комитета по транспорту пришлось лично у губернатора города Георгия Полтавченко.

Примечательно, что время появления официальной информации от комитета по транспорту о том, что Дмитрий Процкий сохранил свою должность, совпало с окончанием совещания, посвященному тому самому документу планирования. Несмотря на то, что Процкий уже официально не работал в учреждении, доклад о маршрутной сети делал именно он. Как рассказывают присутствовавшие, в конце совещания Александр Головин напомнил Процкому, что нужно написать заявление о приеме на работу. Собеседники «Фонтанки» этот вопрос уточнить не смогли, но вероятно, заполнить все бумаги нужно до того, как Игорь Албин вернется из отпуска.

Ситуация с будущим руководителем ГКУ «Организатор перевозок» пока не определена. Но источники «Фонтанки» указывают на то, что наиболее вероятная кандидатура на эту должность – Владимир Шведченко.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»