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Бизнес-трибуна
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21.08.2018 17:41
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Квартиры в ЖК «Солнечный город» - ипотека от 5,2% годовых*

Знаете ли вы, что сегодня можно оформить ипотеку по особым, нестандартным программам, которые доступны для клиентов «Петербургской Недвижимости» благодаря многолетнему сотрудничеству компании с ведущими кредитными организациями. Рассказываем, как не упустить отличную возможность купить квартиру.

Квартиры в ЖК «Солнечный город» - ипотека от 5,2% годовых*

Setl City

Только для своих

Партнерами «Петербургской Недвижимости» являются более 20 ведущих российских банков, большинство из которых предоставляют клиентам компании специальные скидки от своих стандартных ставок. Благодаря разнообразию этих предложений вы всегда можете выбрать то, что удобно именно вам. Сегодня «Петербургская Недвижимость» предлагает оформить ипотеку от Банка ВТБ в ЖК «Солнечный город» по ставке – от 5,2% годовых*.

Ставка действует при прямом обращении в «Петербургскую Недвижимость». Чтобы приобрести желаемую квартиру, достаточно иметь первоначальный взнос в размере от 10% от стоимости жилья. Все дальнейшие действия – забота специалистов «Петербургской Недвижимости». При этом ипотека и квартира подбираются одновременно – чтобы вы могли быстро решить жилищный вопрос.

Выбирайте комфорт

Воспользоваться различными программами ипотечного кредитования могут клиенты «Петербургской Недвижимости», приобретающие квартиры в проектах строительной компании Setl City.

Это десять жилых комплексов комфорт-класса в разных районах Санкт-Петербурга со всей сопутствующей инфраструктурой и хорошим уровнем транспортной доступности. Например, ЖК «Облака» в 10 минутах ходьбы от метро «Лесная» или ЖК «Философия на Московской» рядом с площадью Победы. Можно выбрать дом в ЖК «Невские паруса» на берегу Невы или квартиру с террасой в ЖК «Палацио» на Васильевском острове, в 2 минутах ходьбы от строящейся станции метро «Горный институт».

Каждый проект выполнен по высоким стандартам Setl City: включает детский сад, закрытые от машин дворы, ландшафтный дизайн территории, игровые площадки с безопасным покрытием, – и вместе с тем индивидуален. Так, в ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе в этом году будет построен парк отдыха площадью 5 га со стадионом и беговыми дорожками, а в ЖК «Чистое небо» в Приморском районе появится 1,5-километровый пешеходный бульвар с площадью Солнца.

Setl City
Setl City

Все квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой по стандартам застройщика, в последних проектах применяются «Итальянские коллекции». Это принципиально новый формат отделки, включающий даже теплые полы в ванной комнате, а также качественные материалы, фурнитуру, сантехнику и другое оборудование. Можно выбрать светлую и темную гамму отделки: «Ваниль» и «Шоколад»  

Удобный сервис

Чтобы ипотека оптимально вписалась в семейный или личный бюджет, менеджеры «Петербургской Недвижимости» найдут программу с комфортным ежемесячным платежом. Кроме того, подберут для вас страховую программу и посоветуют, как собрать все необходимые документы. После оформления ипотечной заявки специалисты проконтролируют ее рассмотрение.

Когда вы получите заветные ключи, специалисты посоветуют как зарегистрировать квартиру в Росреестре и даже оформить имущественный налоговой вычет. Также в «Петербургской Недвижимости» действует Клуб покупателей – это специальная дисконтная программа для клиентов  на повторную покупку жилья. Выбирайте квартиру мечты с легкой ипотекой и пользуйтесь бесплатным сервисом от одного из ведущих брокеров новостроек – «Петербургской Недвижимости».

*Предложение действительно на 21.08.2018. Кредит предоставляет ПАО ВТБ (ген. лиц. № 1000 от 08.07.2015). При условии заключения договора участия в долевом строительстве в отношении квартиры-студии общей площадью 24,83 м2 стоимостью 1 956 014 руб. в ЖК «Солнечный город» (корп. 8) по программе «Ипотека. Строящееся жилье» процентная ставка в рублях на первый год кредитования составляет от 5,2% годовых, на оставшийся срок кредита составляет от 8,9% годовых в случае оформления комплексного страхования. Первоначальный взнос  от 200 000 руб. Срок кредитования 360 месяцев. Сумма кредита 1 756 014 руб. Ежемесячный платеж на первый год кредитования 9 642 руб., на оставшийся срок кредита – 13 901 руб. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту – ипотека в силу закона. Досрочное погашение без комиссий, штрафов, без ограничений по сумме, в любой день. Возможны дополнительные расходы: при аренде банковской сейфовой ячейки / при использовании безналичной формы расчета / при использовании аккредитива; расходы, связанные с государственной регистрацией договора участия в долевом строительстве, закладной; расходы на услуги нотариуса. Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга: 0,06% от суммы просроченной задолженности по основному долгу по Кредиту за каждый день просрочки. Количество квартир ограничено. ЖК «Солнечный город» (корп. 8) расположен по адресу: СПб, тер-ия Предприятия Предпортовый, уч. 42 (Ленинские Искры), кадастровый номер ЗУ 78:40:0008501:3311. Застройщик ООО «Сэтл Инвест». Проектная декларация на сайте www.sc-si.ru. Подробности предложения на сайте www.3355555.ru.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" -  застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

ЖК «Облака на Лесной» -  застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/oblaka-na-lesnoi/declarations

ЖК «Философия на Московской» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/filosofiya/declarations

ЖК "Невские паруса" -  застройщик ООО «Евростройпроект», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations

Квартал «Палацио» -  застройщик ООО "Остров Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/palatsio/declarations

ЖК «Чистое небо» -  застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/chistoe-nebo/declarations

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