На Петергофском шоссе после столкновения с легковушкой смяло микроавтобус. С места аварии увезли пятерых

Тройное ДТП произошло в Красносельском районе Петербурга 21 августа. «Форд» попытался выскочить на встречку, подбил микроавтобус с туристами и автобус.

Как сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по городу и Ленобласти, около двух дня в районе 79-го дома на Петергофском шоссе 22-летний водитель «Форда» выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Мерседес Спринтер», а затем с автобусом «ЛиАЗ».

В аварии серьёзные травмы получил водитель «Форда», его состояние медики оценили как тяжёлое, 21-летнюю пассажирку иномарки также госпитализировали. Из микроавтобуса троих пассажиров увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

По информации очевидцев, в микроавтобусе ехали туристы. «Любимое место ДТП. Каждый год там бьются. Из колеи выкидывает, особенно в дождь», — прокомментировали горожане в социальных сетях.