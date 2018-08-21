Покупатель – больше не двигатель прогресса. Россияне научились экономить

Жители Северной столицы в июле поставили рекорд рачительности – чтобы закупить все необходимое, достаточно иметь в кошельке всего 600 - 700 рублей. С февраля ежемесячно мы все меньше тратим на еду.

Замир Усманов/Интерпресс

Одни эксперты говорят, что снижение среднего чека в магазинах города – результат жары и дачного сезона. Другие – видят долгосрочный тренд на снижение покупательской способности. В их числе глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В интервью The Wall Street Journal она признала, что модель экономического роста, основанного на потребительском спросе, себя исчерпала. По ее словам, даже если цена на нефть поднимется до 100 долларов, то все равно «очень маловероятно, что наша экономика сможет расти больше, чем на 1,5—2% в год».

По оценке Росстата, в июле оборот розничной торговли в целом по стране замедлил рост – он увеличился на 2,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достиг 2,6 трлн рублей, тогда как месяцем ранее прибавка составляла 3%. В Петербурге потребительский спрос уже второй месяц переживает стагнацию. В июне продажи ретейлеров в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах остались на уровне прошлого года, а в июле подросли только на 0,3%.

Эксперты связывают это с чемпионатом мира по футболу. Мол, прикованные к экранам телевизора потребители отложили крупные покупки. В итоге продажи непродовольственных товаров в первый месяц лета почти остановили рост (+0,8% до 75,3 млрд рублей). Затраты на еду, которые падают с февраля, в июне снизились к прошлому году еще на 1,6%, до 38,3 млрд рублей. В июле спрос на одежду, технику и товары для дома вроде бы восстановился (+3,4% к аналогичному периоду прошлого года, до 75,3 млрд рублей), зато на питании горожане продолжили экономить (-5,5%, до 36,4 млрд рублей).

Данные официальной статистики совпадают с результатами экспертных опросов. Так, исследователи холдинга Romir тоже зафиксировали в июле резкое снижение расходов российских домохозяйств на еду. По сравнению с июнем траты на продукты питания упали на 12,2%. Спрос на непродовольственные товары, наоборот, вырос на 10,7%.

Эксперты такую динамику объясняют сезонностью. «Многие россияне летом живут за городом или отправляются в отпуск. Многие сокращают расходы на продукты за счёт овощей, фруктов и ягод с собственного огорода», – уверены в «Ромире». Рост потребления непродовольственных товаров они тоже связывают с сезоном: вместо продуктов дачники активнее покупают другие категории товаров.

Россияне пытаются сэкономить, ограничивая количество продуктов в своей корзине. По данным исследовании Romir «Индекс среднего чека», в целом по стране в июле этот показатель снизился на 1,4% по сравнению с прошлым годом, до 496 рублей, что является минимальным значением за два года. В Петербурге тяга к небольшим покупкам стала еще более выраженной. Житель Северной столицы в июле оставлял в кассе ретейлера в среднем 636 рублей, что на 7% меньше, чем год назад.

Одна из причин – аномальная жара, из-за которой потребители опасались совершать покупки впрок. Но, по данным крупнейших сетей, тенденция к снижению среднего чека наблюдается на протяжении уже нескольких месяцев. К примеру, «Магнит» сообщил о сокращении среднего размера покупки в апреле – июне во всех своих магазинах. И одной из причин в компании назвали то, что Пасха в этом году выпала на период до выплаты зарплат.

Сильнее всего пострадали гипермаркеты — там показатель упал на 6,7%. X5 Retail Group наблюдает снижение среднего чека по итогам второго квартала в «Пятерочках» и «Перекрестках». Ретейлеры объясняют такую динамику ценовыми войнами. Так, в «О'кее» рассказали, что из-за давления конкурентов им пришлось снижать цены на полках больше, чем планировалось. Некоторым игрокам удалось компенсировать снижение среднего чека ростом трафика.

Тем не менее покупательская способность тоже оставляет желать лучшего. Косвенно об этом говорит изменение предпочтений покупателей. Например, по данным исследовательской компании Nielsen, на российском рынке майонеза впервые за долгое время сменился лидер. Бренд «Махеевъ» (принадлежит «Эссен Продакшн АГ»), ранее занимавший первое место, сократил продажи в первом полугодии на 3,4%, до 30,1 тысячи тонн. Тогда как более бюджетная «Слобода», принадлежащая группе «Эфко», вырвалась вперед, увеличив объем реализации на 10%, до 33,7 тысячи тонн. «Сходные тенденции наблюдаются практически во всех категориях», – говорит директор сети «Реалъ» Игорь Янковский.

По словам топ-менеджера, в августе снижение покупательской активности продолжается. «Последние два месяца лета – всегда самые сложные, но в этом году падение продаж более ощутимо, чем в прошлом. Причем снижается как сумма покупки, так и частота визитов», – отметил он. Вопрос о причинах такой динамики топ-менеджер предложил переадресовать в правительство.

На покупке непродовольственных товаров россияне тоже стремятся экономить. Так, по оценке Сбербанка, в июле сумма среднего чека в магазинах одежды упала на 8%, в обувных салонах – на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Но если первые смогли заманить клиентов скидками и увеличить выручку на три процента за месяц, то торговцы обувью недосчитались 14% выручки.

Продавцы электроники видят продолжение тенденции, наметившейся до мундиаля, — рост спроса на более дорогие устройства, при незначительном увеличении или даже снижении числа покупателей. При этом стимулировать покупателей удается за счет кредитов, а также программ trade-in (обмена старой техники на новую со скидкой). В июле этому рынку также помогла жара – выросли продажи вентиляторов и кондиционеров. Продолжает сказываться и эффект отложенного спроса. «В этом году мы отмечаем рост спроса на ноутбуки, например, которые несколько лет подряд были падающей группой товара», – говорит Елена Искратова, директор по управлению макрорегионами объединенной компании «Связной-Евросеть».

Осенью покупательского бума тоже ожидать не приходится. Вместо традиционной дефляции (снижения стоимости из-за сезонного удешевления продовольствия) эксперты Минэкономики и ЦБ ждут подорожания товаров. Цены разгонит ослабление рубля, а также повышение НДС. Хотя ставка налога вырастет до 20% только в начале следующего года, ряд участников рынка начнут повышать цены заранее, считают эксперты.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»