Технологии
Боевой робот, электромотоцикл, экзоскелет и еще 8 новинок с выставки «Армия-2018»
На фоне многочасовых парламентских слушаний о том, как решить проблему с нехваткой денег на увеличение пенсий, в подмосковном парке «Патриот» открылась самая масштабная за последние годы военная выставка «Армия-2018». Это 26 тыс экспонатов. Отобрали десятку самых интересных.
Концерн "Калашников"
Калашников с патороном НАТО
Главная премьера концерна «Калашников» – автомат АК-308. Его уникальность в том, что он использует боеприпасы образца стран Североатлантического альянса. Магазин 20 патронов, а его вес с пустой патронной обоймой составляет 4,3 кг. Общая длина автомата – 880-940 мм, на него установлен диоптрический прицел и приклад, который может регулироваться по длине. Можно установить штык-нож. Пока он носит статус опытного образца и демонстрируется на витрине, но ведётся подготовка к предварительным испытаниям.
Робот «Игорек»
«Игорек», как его прозвали СМИ, несмотря на уменьшительно-ласкательную форму имени – управляемый прямоходящий робот весом 4,5 тонн. Его планируется использовать для решения инженерных и боевых задач. Усовершенствованная модель будет продемонстрирована в 2020 году.
Электромотоцикл
«Калашников» впервые показал гражданский электромотоцикл Urban Moto (UM-1) собственного производства, его легкую версию LM-1 и вариант специального назначения SM-1. Все три оснащены бесщеточным двигателем постоянного тока с водяным охлаждением и аккумуляторными батареями Li-ion, Lifepo4. Максимальная скорость всех трех модификаций — 90 км/ч, запас хода — 150 км. Легкий мотоцикл отличается от городской версии увеличенной максимальной мощностью двигателя — 55 против 48 кВт.
Бронированный трактор-погрузчик
Челябинский тракторный завод (ЧТЗ), входящий в состав корпорации УВЗ, разработал новый для России фронтальный колесный погрузчик двойного назначения со спецзащитой. Машина предназначена для работы в горячих точках и полностью соответствует запросам вооруженных сил и силовых структур, передает "РГ" со ссылкой на пресс-службу предприятия. Новинку покажут на предстоящей выставке "Армия-2018".
Челябинский тракторный завод создал принципиально новый для России фронтальный колесный погрузчик со спецзащитой, который будет использоваться в горячих точках.
Машина-скорпион
Видео: официальная страница Уралвагонзавода/vk.com
Еще одна новинка – универсальная бронированная инженерная машина, сокращенно УБИМ. Внешне напоминает скорпиона, правда, вместо ядовитого жала на конце ее «хвоста» – стальной ковш-клешня. С его помощью может, к примеру, растаскивать бревна, закапывать ямы. Предназначена для прокладки путей по пересеченной местности, разбора лесных и каменных завалов, удаления поврежденной техники с путей движения войск. При необходимости взамен экскаваторного ковша устанавливается гидромолот, что поможет измельчать массивные конструкции, мешающие проезду. Базой для новой машины стала платформа, собранная из узлов и агрегатов знаменитых Т-72 и Т-90, при этом на изделии может быть установлено несколько вариантов брони и 12,7-миллиметровый пулемет. На борту, помимо экипажа, могут размещаться три сапера.
Ракетный комплекс "Сосна"
На форуме пройдет презентация новейшего российского комплекса «Сосна», испытания которого начались в 2013 году. ЗРК способен поражать цели в радиусе десяти километров, причем речь идет как об авиации, так и о крылатых ракетах.Является новейшей российской системой противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Создан для замены устаревшего ЗРК «Стрела-10».
Основа комплекса – ракета 9М340 с комбинированной системой наведения. По заявлениям разработчиков, скорость ракеты составляет 3240 километров в час
Гаубица Коалиция
В этом году впервые из зоны закрытого показа выведут новую 152-миллиметровую самоходную гаубицу армейского звена «Коалиция-СВ».
Бесшумная винтовка
На форуме можно будет увидеть новейшую бесшумную снайперскую винтовку, созданную на базе МЦ-116М, при этом изделие имеет несколько модификаций под разные патроны, в том числе калибра 7,62 (308 Winchester); 7,62 на 67 миллиметров (300 WinchesterMagnum) и 8,6 на 70 миллиметров (338 LapuaMagnum). Отклонение пули составляет около 13 миллиметров на 100 метров.
Новый "Бук"
Также впервые в этом году в рамках открытой экспозиции будет представлен зенитный ракетный комплекс «Бук-М3», который в прошлом году был представлен только в ее закрытой части, куда имели доступ только специалисты.
Модификация отличается новыми ракетами 9М317М, при этом их количество увеличено с четырех до шести на одном шасси. По данным из открытых источников, на испытаниях комплекс смог поразить различные виды целей, в том числе крылатые, баллистические ракеты и самолеты условного противника. Новый «Бук» способен одновременно обстреливать до 36 целей, а дальность поражения составляет 70 километров.
Парашют для спасения из горящих зданий
Новый десантный парашют Д-14 может обеспечить безопасное приземление десантника и снаряжения общим весом 160 кг. Будет представлена и аварийно-спасательная система – абсолютно новая разработка, дающая шанс выжить оказавшимся в охваченном огнем высотном здании. Подвесная система здесь проста на вид, легко надевается. С таким парашютом можно прыгнуть даже с пятого этажа. И уцелеть.
Не обойдется и без новинок стрелкового вооружения. Так, штурмовой автоматный комплекс ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра был разработан по заказу спецслужб и предназначен для проведения специальных операций. Включает в себя автомат и три спецвида патронов, а также глушитель.
А с помощью еще одного выставочного экспоната – сверхзвуковой снайперской винтовки СВЛК-14 «Сумрак» – Россия поставила мировой рекорд дальности прицельного выстрела – 4210 метров в деревянный щит размером метр на метр. На форуме также будут представлены средства защиты – шлемы, бронежилеты, бронекапсулы. А об одном из образцов – сетке, способной остановить пулю, – планируется отдельный рассказ в одном из будущих выпусков «Военной приемки».
Соцсеть для военнных
Как и на прошлом форуме, свои экспозиции представят подразделения Минобороны России. Так, Главное управление кадров ведомства готовится показать супермощный программный комплекс, который собирает, анализирует и хранит информацию обо всех военнослужащих, включая их биографии, воинские звания, карьерный рост, награды. Система работает по всей стране, при этом она специальным образом защищена от хакерских атак.
Экзоскелет
На военном форуме «Армия-2018» был представлен экзоскелет из углепластика, который облегчает передвижения солдат с грузами до 50 кг. Об этом сообщает РИА «Новости». Разработка была создана ЦНИИ точного машиностроения (входит в «Ростех»). Отмечается, что экзоскелет уже был апробирован в реальных боевых действиях. «В демонстрационном центре «Ростеха» представлена экзоскелетная конструкция для экипировки «солдата будущего». Разработка уже прошла опытную апробацию в российской армии в условиях реальных боевых действий и подтвердила высокую эффективность», — сообщается в релизе.