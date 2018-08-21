Боевой робот, электромотоцикл, экзоскелет и еще 8 новинок с выставки «Армия-2018»

На фоне многочасовых парламентских слушаний о том, как решить проблему с нехваткой денег на увеличение пенсий, в подмосковном парке «Патриот» открылась самая масштабная за последние годы военная выставка «Армия-2018». Это 26 тыс экспонатов. Отобрали десятку самых интересных.

Концерн "Калашников"

Калашников с патороном НАТО

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Главная премьера концерна «Калашников» – автомат АК-308. Его уникальность в том, что он использует боеприпасы образца стран Североатлантического альянса. Магазин 20 патронов, а его вес с пустой патронной обоймой составляет 4,3 кг. Общая длина автомата – 880-940 мм, на него установлен диоптрический прицел и приклад, который может регулироваться по длине. Можно установить штык-нож. Пока он носит статус опытного образца и демонстрируется на витрине, но ведётся подготовка к предварительным испытаниям.

Робот «Игорек»

Фото: Концерн "Калашников"

«Игорек», как его прозвали СМИ, несмотря на уменьшительно-ласкательную форму имени – управляемый прямоходящий робот весом 4,5 тонн. Его планируется использовать для решения инженерных и боевых задач. Усовершенствованная модель будет продемонстрирована в 2020 году.

Электромотоцикл

Фото: Концерн "Калашников"

«Калашников» впервые показал гражданский электромотоцикл Urban Moto (UM-1) собственного производства, его легкую версию LM-1 и вариант специального назначения SM-1. Все три оснащены бесщеточным двигателем постоянного тока с водяным охлаждением и аккумуляторными батареями Li-ion, Lifepo4. Максимальная скорость всех трех модификаций — 90 км/ч, запас хода — 150 км. Легкий мотоцикл отличается от городской версии увеличенной максимальной мощностью двигателя — 55 против 48 кВт.

Бронированный трактор-погрузчик

Челябинский тракторный завод (ЧТЗ), входящий в состав корпорации УВЗ, разработал новый для России фронтальный колесный погрузчик двойного назначения со спецзащитой. Машина предназначена для работы в горячих точках и полностью соответствует запросам вооруженных сил и силовых структур, передает "РГ" со ссылкой на пресс-службу предприятия. Новинку покажут на предстоящей выставке "Армия-2018".

Челябинский тракторный завод создал принципиально новый для России фронтальный колесный погрузчик со спецзащитой, который будет использоваться в горячих точках.

Машина-скорпион

Видео: официальная страница Уралвагонзавода/vk.com

Еще одна новинка – универсальная бронированная инженерная машина, сокращенно УБИМ. Внешне напоминает скорпиона, правда, вместо ядовитого жала на конце ее «хвоста» – стальной ковш-клешня. С его помощью может, к примеру, растаскивать бревна, закапывать ямы. Предназначена для прокладки путей по пересеченной местности, разбора лесных и каменных завалов, удаления поврежденной техники с путей движения войск. При необходимости взамен экскаваторного ковша устанавливается гидромолот, что поможет измельчать массивные конструкции, мешающие проезду. Базой для новой машины стала платформа, собранная из узлов и агрегатов знаменитых Т-72 и Т-90, при этом на изделии может быть установлено несколько вариантов брони и 12,7-миллиметровый пулемет. На борту, помимо экипажа, могут размещаться три сапера.

Ракетный комплекс "Сосна"

На форуме пройдет презентация новейшего российского комплекса «Сосна», испытания которого начались в 2013 году. ЗРК способен поражать цели в радиусе десяти километров, причем речь идет как об авиации, так и о крылатых ракетах.Является новейшей российской системой противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Создан для замены устаревшего ЗРК «Стрела-10».

Основа комплекса – ракета 9М340 с комбинированной системой наведения. По заявлениям разработчиков, скорость ракеты составляет 3240 километров в час

Гаубица Коалиция

Фото: Министерство обороны РФ

В этом году впервые из зоны закрытого показа выведут новую 152-миллиметровую самоходную гаубицу армейского звена «Коалиция-СВ».

Бесшумная винтовка

На форуме можно будет увидеть новейшую бесшумную снайперскую винтовку, созданную на базе МЦ-116М, при этом изделие имеет несколько модификаций под разные патроны, в том числе калибра 7,62 (308 Winchester); 7,62 на 67 миллиметров (300 WinchesterMagnum) и 8,6 на 70 миллиметров (338 LapuaMagnum). Отклонение пули составляет около 13 миллиметров на 100 метров.

Новый "Бук"

Также впервые в этом году в рамках открытой экспозиции будет представлен зенитный ракетный комплекс «Бук-М3», который в прошлом году был представлен только в ее закрытой части, куда имели доступ только специалисты.

Модификация отличается новыми ракетами 9М317М, при этом их количество увеличено с четырех до шести на одном шасси. По данным из открытых источников, на испытаниях комплекс смог поразить различные виды целей, в том числе крылатые, баллистические ракеты и самолеты условного противника. Новый «Бук» способен одновременно обстреливать до 36 целей, а дальность поражения составляет 70 километров.

Парашют для спасения из горящих зданий

Фото: Министерство обороны РФ

Новый десантный парашют Д-14 может обеспечить безопасное приземление десантника и снаряжения общим весом 160 кг. Будет представлена и аварийно-спасательная система – абсолютно новая разработка, дающая шанс выжить оказавшимся в охваченном огнем высотном здании. Подвесная система здесь проста на вид, легко надевается. С таким парашютом можно прыгнуть даже с пятого этажа. И уцелеть.

Не обойдется и без новинок стрелкового вооружения. Так, штурмовой автоматный комплекс ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра был разработан по заказу спецслужб и предназначен для проведения специальных операций. Включает в себя автомат и три спецвида патронов, а также глушитель.

А с помощью еще одного выставочного экспоната – сверхзвуковой снайперской винтовки СВЛК-14 «Сумрак» – Россия поставила мировой рекорд дальности прицельного выстрела – 4210 метров в деревянный щит размером метр на метр. На форуме также будут представлены средства защиты – шлемы, бронежилеты, бронекапсулы. А об одном из образцов – сетке, способной остановить пулю, – планируется отдельный рассказ в одном из будущих выпусков «Военной приемки».

Соцсеть для военнных

Как и на прошлом форуме, свои экспозиции представят подразделения Минобороны России. Так, Главное управление кадров ведомства готовится показать супермощный программный комплекс, который собирает, анализирует и хранит информацию обо всех военнослужащих, включая их биографии, воинские звания, карьерный рост, награды. Система работает по всей стране, при этом она специальным образом защищена от хакерских атак.

Экзоскелет

Фото: Антон Тушин/Корпорация "Ростех"

На военном форуме «Армия-2018» был представлен экзоскелет из углепластика, который облегчает передвижения солдат с грузами до 50 кг. Об этом сообщает РИА «Новости». Разработка была создана ЦНИИ точного машиностроения (входит в «Ростех»). Отмечается, что экзоскелет уже был апробирован в реальных боевых действиях. «В демонстрационном центре «Ростеха» представлена экзоскелетная конструкция для экипировки «солдата будущего». Разработка уже прошла опытную апробацию в российской армии в условиях реальных боевых действий и подтвердила высокую эффективность», — сообщается в релизе.