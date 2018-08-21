«Умри до пенсии, товарищ! Спаси бюджет своей страны!» В Госдуме устроили пиар-акцию для депутатов из обсуждения пенсионной реформы

Вечером 21 августа в Госдуме завершились парламентско-общественные слушания, посвященные пенсионной реформе. Высказаться дали почти всем, но никакого конкретного результата у дискуссии длиной почти в 4 часа нет.

Слушания начались с выступления министра труда Максима Топилина, который изложил уже известные аргументы правительства — решение о повышении пенсионного возраста нужно принимать в срочном режиме, иначе бюджет страны окажется разбалансирован. Серьезным было также выступление главы Счетной палаты Алексея Кудрина — впрочем, аргументы его были практически такими же. Кудрин пообещал, что пенсии в итоге реформы будут составлять до 70% от зарплаты.

Затем начали выступать депутаты — и сразу стало понятно, что главная их задача — привлечь к себе внимание, а не всерьез обсудить аспекты реформы. Так, лидер справедливороссов Сергей Миронов зачитал стихи товарища по партии Вячеслава Иванова:

Послушай, если сам не шаришь,

Какие люди нам нужны:

Умри до пенсии, товарищ!

Спаси бюджет своей страны!

Паши, как вол, пока не сдохнешь,

Плати налоги и кредит.

Терпи, молчи. Ну, что ты стонешь?

Стонать Россия не велит!

Согнись под грузом неотложных

И для державы важных дел.

Тебе и сдохнуть, что ли, сложно,

Чтоб стать обузой не успел?

Умри, товарищ, не скучая,

На стройке или в борозде!

Запомни: отдых развращает!

А смерть достойная – в труде!

Миронов пообещал, что его партия разработает альтернативный проект пенсионной реформы, однако эксперты уверены, что до серьезного рассмотрения такого документа дело никогда не дойдет.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов ограничился привычными популистскими заявлениями и предложил деньги для пенсионеров отобрать у олигархов. «Говорят "денег нет". Это самая большая ложь. У нас нет никакого дефолта. Вы бессовестно врете. Понастроили себе дворцов!» – бушевал с трибуны коммунист. Впрочем, пока правительство думает в первую очередь о том, как бы помочь олигархам, попавшим под санкции. Помощник президента Андрей Белоусов, конечно, предложил изъять у металлургов и химиков 500 млрд рублей, но решение пока не принято, да и вряд ли они пойдут на пенсии.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский философски заявил, что люди должны больше отдыхать и «радоваться жизни», а не работать до полного изнеможения. Несмотря на название своей партии (либерально-демократическая), Жириновский тоже высказался по-коммунистически — деньги надо отбирать у олигархов.

Единороссы выступали несколько менее ярко и по сути излагали позицию правительства. Предложения Жириновского и Зюганова прокомментировал лидер фракции партии власти в Госдуме Сергей Неверов: «Можно отнять у богатых, поделить. На это времени много не надо. В 1917-м сделали. Потом очень долго расхлёбывали».

По итогам слушаний спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал создать рабочую группу по подготовке поправок ко второму чтению законопроекта, которое должно пройти осенью. Возглавит ее вице-спикер Ольга Тимофеева из «Единой России». Впрочем, если обсуждения в рамках этой группы будут столь же содержательными, то вряд ли она принесет много пользы.