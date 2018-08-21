Дом на Пулковском, чтобы жить, мечтать, творить

ГК "КВС"

Скоро в Московском районе появится ЖК «Крылья». Строительство комплекса проходит стремительно: возведена половина здания, выполняются работы по гидроизоляции и утеплению цокольной части строящегося здания.

Компания «КВС» предлагает широкий выбор квартир в ЖК «Крылья» с качественной дизайнерской отделкой. Комплекс расположен в Московском районе с развитой инфраструктурой и хорошей экологией.

Приобрести комфортное жилье в ЖК «Крылья» можно в ипотеку. Банки-партнеры компании «КВС» предлагают различные программы ипотечного кредитования.

Спешите стать ближе к своей мечте – своей новой квартире в современном жилом комплексе «Крылья».

Задать интересующие Вас вопросы, забронировать квартиру можно по телефонам Отдела продаж ГК «КВС» по телефонам: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55 (Звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Крылья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/)