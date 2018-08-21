Бегущего барана сняли в центре Петербурга. Он направлялся в сторону мечети
Жители Петербурга встретили на Петроградской стороне барана-прохожего. Он торопился в сторону мечети, где мусульмане отмечали Курбан-байрам.
Видеозапись бараньего забега опубликована на Youtube 21 августа. Четвероногий двигался по тротуару Большого проспекта.
В направлении движения барана расположена Соборная мечеть, куда сегодня утром пришли десятки тысяч мусульман.
В Курбан-байрам барана приносят в жертву, часть мяса раздается бедным.