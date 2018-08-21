Руководство «Натали Турс» опасается, что «негативный информационный фон» помешает найти 800 млн для продолжения деятельности

Один из старейших туроператоров России, который в июле аннулировал все проданные туры, хочет возобновить деятельность уже осенью, для чего компания собирается найти 700 – 800 миллионов рублей. Об этом рассказал глава «Натали Турс» Владимир Воробьев на рабочем заседании в Федеральном агентстве по туризму, сообщили в ассоциации «Турпомощь» 21 августа.

Для возвращения на рынок туроператор собирается привлечь миллионные инвестиции, однако Воробьев выразил обеспокоенность тем, что негативный информационный фон вокруг компании может повлиять на возможность кредитования.

До возвращения на рынок «Натали Турс» необходимо решить проблемы с аннулированными турами. Глава Ростуризма Олег Сафонов заверил, что его организация готова к сотрудничеству с потенциальными инвесторами, чтобы дать возможность туроператору выполнить все обязательства перед людьми, которые ранее приобрели туры и не смогли ими воспользоваться.

В начале июля один из крупнейших туроператоров России «Натали Турс», работающий на рынке с 1992 года, аннулировал все проданные ранее туры. Глава компании Владимир Воробьев заверил, что это лишь временные трудности и что за путевки вернут деньги. Однако средств у туроператора оказалось катастрофически мало, в первую очередь на это обратили внимание клиенты, а за ними и Российский союз туриндустрии. 13 июля стало известно, что компания пытается «продать» своим пострадавшим клиентам гарантийные обязательства – призрачную возможность съездить в отпуск в следующем году. Также руководство «Натали Турс» вынудило своих сотрудников написать заявления об увольнении в обмен на июньскую зарплату. Следственный комитет и прокуратура начали проверку в отношении компании.

Более 800 жалоб на действия туроператора, из которых почти 200 приходится на Петербург, уже поданы в Роспотребнадзор. В Российском союзе туриндустрии сообщали примерно о 6 тысячах заявлений на возмещение стоимости туров.

14 августа на сайте «Натали Турс» появилось сообщение о прекращении операционной деятельности. Однако в тот же день руководство опровергло эту информацию, заверив, что продажи возобновятся с октября.