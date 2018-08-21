18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+15°C
/ Завтра: +17
$ 67.18р
77.35р
18:24 21.08.2018
Расширенный поиск

Бизнес
21.08.2018 16:35
Печать

Руководство «Натали Турс» опасается, что «негативный информационный фон» помешает найти 800 млн для продолжения деятельности

Один из старейших туроператоров России, который в июле аннулировал все проданные туры, хочет возобновить деятельность уже осенью, для чего компания собирается найти 700 – 800 миллионов рублей. Об этом рассказал глава «Натали Турс» Владимир Воробьев на рабочем заседании в Федеральном агентстве по туризму, сообщили в ассоциации «Турпомощь» 21 августа.

Для возвращения на рынок туроператор собирается привлечь миллионные инвестиции, однако Воробьев выразил обеспокоенность тем, что негативный информационный фон вокруг компании может повлиять на возможность кредитования. 

До возвращения на рынок «Натали Турс» необходимо решить проблемы с аннулированными турами. Глава Ростуризма Олег Сафонов заверил, что его организация готова к сотрудничеству с потенциальными инвесторами, чтобы дать возможность туроператору выполнить все обязательства перед людьми, которые ранее приобрели туры и не смогли ими воспользоваться.

В начале июля один из крупнейших туроператоров России «Натали Турс», работающий на рынке с 1992 года, аннулировал все проданные ранее туры. Глава компании Владимир Воробьев заверил, что это лишь временные трудности и что за путевки вернут деньги. Однако средств у туроператора оказалось катастрофически мало, в первую очередь на это обратили внимание клиенты, а за ними и Российский союз туриндустрии. 13 июля стало известно, что компания пытается «продать» своим пострадавшим клиентам гарантийные обязательства – призрачную возможность съездить в отпуск в следующем году. Также руководство «Натали Турс» вынудило своих сотрудников написать заявления об увольнении в обмен на июньскую зарплату. Следственный комитет и прокуратура начали проверку в отношении компании.

Более 800 жалоб на действия туроператора, из которых почти 200 приходится на Петербург, уже поданы в Роспотребнадзор. В Российском союзе туриндустрии сообщали примерно о 6 тысячах заявлений на возмещение стоимости туров.

14 августа на сайте «Натали Турс» появилось сообщение о прекращении операционной деятельности. Однако в тот же день руководство опровергло эту информацию, заверив, что продажи возобновятся с октября.

---

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
ГК "КВС"
21.08.2018 16:38

Дом на Пулковском, чтобы жить, мечтать, творить

Скоро в Московском районе появится ЖК «Крылья». Строительство комплекса проходит стремительно: возведена половина здания, выполняются работы по гидроизоляции и утеплению цокольной части строящегося здания
ГК "КВС"
21.08.2018 16:22

Расписание экскурсий на строящиеся жилые комплексы ГК КВС в августе

Предлагаем посетить строящиеся объекты компании «КВС» на комфортабельном автобусе
ГК "КВС"
21.08.2018 16:16

«Новое Сертолово» к отопительному сезону готово

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Сертолово» 13 августа провел в микрорайоне «Новое Сертолово» осмотр домов на предмет подготовки к отопительному сезону
АО «Строительный трест»
21.08.2018 15:58

Корпуса ЖК NEWПИТЕР получили аккредитацию еще одного банка

Пятый и седьмой лоты жилого квартала NEWПИТЕР получили ипотечные аккредитации Газпромбанка
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
21.08.2018 12:18

Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию компании «Новосибирскэнергосбыт»

Банк «Санкт-Петербург» предоставил АО «Новосибирскэнергосбыт» кредитную линию в размере 500 миллионов рублей на два года. Заемщик планирует использовать финансирование для пополнения оборотных средств компании
Setl City
21.08.2018 12:12

Еще два проекта Setl City приняли участие в конкурсе «Золотой Трезини»

Жилые комплексы «Притяжение» и «Фортеция» компании Setl City прошли отбор экспертов и включены в список номинантов архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини»
фото А. Мелентьев/Марков Я. Г.
21.08.2018 10:00

25 лет с "ДОХОДом"

В августе 2018 года отмечает свое 25-летие "Инвестиционная компания ДОХОДЪ". Компания начинала как брокер на заре российского фондового рынка. Сегодня - это уважаемая в своей сфере компания с достойной репутацией в бизнес сообществе
ГК «Полис Групп»
20.08.2018 17:12

Объекты «Полис Групп» - лидеры продаж в Ленобласти

Аналитический центр ЦИАН составил рейтинг жилых комплексов, которые лидируют по темпам реализации в 1 квартале 2018 года
PR-служба Группы «Эталон»
20.08.2018 16:10

В Приморском районе при поддержке компании «Эталон ЛенСпецСМУ» открыли памятник авиаторам

17 августа в канун Дня Воздушного Флота России в сквере Генерала Селезнёва состоялась торжественная церемония открытия архитектурной композиции «Первым летчикам России, героическим авиаторам Комендантского аэродрома», который был построен благодаря поддержке «Эталон ЛенСпецСМУ»
Строительный холдинг «ПСК»
20.08.2018 15:41

В ЖК Look начали выдавать ключи

20 августа 2018 года «ПСК» приступил к выдаче ключей от квартир в клубном доме бизнес-класса Look на Прилукской улице, 20 стр. 1, в 10 минутах езды от ст. м. Лиговский проспект
«Терминал-Ресурс»
17.08.2018 19:54

В «Образцовом квартале 4» приступили к установке окон

В апреле этого года компания «Терминал-Ресурс» приступила к строительству четвертого малоэтажного ЖК из серии «Образцовые кварталы»
ГК «Полис Групп»
17.08.2018 17:35

Застройщик «Полис Групп» - победитель Всероссийского строительного конкурса

Компания «ТИН Групп», которая входит в ГК «Полис Групп», получила награду «За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов».