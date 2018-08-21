Расписание экскурсий на строящиеся жилые комплексы ГК КВС в августе

ГК "КВС"

Предлагаем посетить строящиеся объекты компании «КВС» на комфортабельном автобусе.

В ходе экскурсии вы сможете составить собственное представление о реализуемых нами проектах, оценить темпы и масштабы строительства, определиться с выбором корпуса, вариантом планировочного решения вашей будущей квартиры.

В офисе продаж на объекте вы получите консультацию специалистов отдела продаж компании «КВС» относительно способов оплаты, действующих в компаниях акциях и рассрочках.

Расписание экскурсий в августе:

вторник – микрорайон «Ясно.Янино». Время отправления 10-30 от метро Ладожская;

среда – микрорайон «Новое Сертолово». Время отправления 10-00 от метро Парнас;

четверг – ЖК «Жили-Были». Время отправления 10-00 от метро Парнас;

пятница – ЖК «Крылья». Время отправления 11-00 от метро Московская.

Экскурсии проходят по предварительной записи. Записаться на экскурсию можно по телефонам отдела продаж: +7 812 645 55 55, 8 800 505 64 55 (бесплатно по России)

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)

ЖК «Жили-были» (застройщик ООО "КВС-Парнас", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-zhili-byli/dokumenty/)

ЖК «Крылья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/)