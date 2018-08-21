«Новое Сертолово» к отопительному сезону готово

ГК "КВС"

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Сертолово» 13 августа провел в микрорайоне «Новое Сертолово» осмотр домов на предмет подготовки к отопительному сезону.

Был произведен осмотр технических помещений, подвальных помещений, водомерных узлов, а также фасадов зданий, кровли и МОПов.

По итогу осмотра дома в микрорайоне «Новое Сертолово» находятся в удовлетворительном надлежащем состоянии и готовы к отопительному сезону.

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ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)