Жена заключенного рассказала о бунте в пермской колонии для бывших силовиков. Следователи начали проверку

Следственный комитет проверит сообщение о бунте в исправительной колонии № 37 в Чусовском районе Пермского края. Об этом пишет РБК 21 августа.

«По предварительным данным, в жилом помещении зачинщики применили насилие в отношении одного из осужденных из мести за содействие, оказанное им администрации учреждения. Противоправные действия были пресечены сотрудниками исправительной колонии», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее местное издание 59.ru со ссылкой на жену одного из заключённых Жанну Цвирку сообщило о протесте арестантов в ИК-37. По данным издания, арестанты недовольны работой администрации учреждения и требовали встречи с прокурором. Им отказали, после чего десять человек перевели в штрафной изолятор. «Там в ночь с 17 на 18 августа пятеро осужденных пытались покончить с собой. Сейчас, после нашего обращения, в колонию выехал помощник прокурора»,— рассказала Цвирка.

В краевом ГУ ФСИН посчитали эту информацию провокацией, отметив, что в данной колонии содержатся бывшие сотрудники силовых органов: судьи, прокуроры, сотрудники ФСБ, ФСИН и МВД. В ведомстве пояснили, что пятеро заключённых были помещены в штрафной изолятор «на законных основаниях».

«Подобные сообщения поступают регулярно. Причем информация распространяется искаженная. Осуждённые намеренно провоцируют своим поведением и нарушают дисциплину, пытаясь таким образом сместить требовательного начальника колонии», — прокомментировали в региональном ГУ ФСИН.