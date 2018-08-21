Корпуса ЖК NEWПИТЕР получили аккредитацию еще одного банка

АО «Строительный трест»

Пятый и седьмой лоты жилого квартала NEWПИТЕР* получили ипотечные аккредитации Газпромбанка.

Согласно условиям, для покупателей квартир как в построенном пятом лоте, так и в строящемся седьмом лоте ЖК NEWПИТЕР*, предусмотрена процентная ставка от 9% годовых при сумме кредита от 500 тыс. до 45 млн рублей, срок кредитования – от 1 года до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос должен составлять от 10% от стоимости приобретаемой квартиры.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте http://www.gazprombank.ru

В состав пятого лота входит 12-этажный дом, состоящий из шести секций на 594 квартиры от одной до трех комнат. Общая реализуемая площадь объекта – 31 878 кв. м. В настоящий момент продолжается заселение дома.

Седьмой лот жилого квартала NEWПИТЕР* рассчитан на 171 квартиру. В его состав входит кирпичный 6-этажный жилой дом общей реализуемой площадью 9 542 кв. м. Студии в проекте отсутствуют. Ввод в эксплуатацию назначен на II квартал 2019 года.

О проекте

Жилой квартал NEWПИТЕР* – проект компании «Строительный трест», который строится в пос. Новоселье Ленинградской области на границе с Санкт-Петербургом. Первый этап строительства рассчитан на 330 тысяч кв. м жилья. В новом микрорайоне будет построено 28 домов комфорт-класса высотой от 6 до 12 этажей, социальная инфраструктура, спорткомплекс с бассейном, паркинги из расчета одно машиноместо на каждую квартиру. В рамках концепции благоустройства в квартале создан Бульвар белых ночей со спортивными площадками, общественными рекреациями и малыми архитектурными формами.

*НьюПитер

АО Банк ГПБ (Газпромбанк) лицензия Банка России №354

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" - застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) - застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/