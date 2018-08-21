Гонка за референдумом, или Как защитить пенсионную реформу

В Петербурге сторонники “директора музея трезвости” и любители фильма “Служебный роман” поборются с коммунистами за право спросить у россиян, надо ли повышать возраст выхода на пенсию. И скорее всего выиграют.

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В конференц-зале гостиницы «Полюстрово» состоялось собрание первой (из двух заявленных в горизбирком Петербурга) инициативной группы по проведению референдума о необходимости пенсионной реформы. По закону зарегистрировать смогут только тех, кто успеет раньше подать документы и пройти проверку. Опередить коммунистов рискуют сотрудники ЖКС и организаций из Калининского района, близких к местным чиновникам.

Согласно закону, для проведения референдума организаторам нужно образовать инициативные группы в 43 из 85 регионов России. При этом в одном регионе могут зарегистрировать только одну группу по тематике пенсионной реформы. Всего же в ЦИКе утвердили пять формулировок для организации референдума о пенсионной реформе. С одним предложением выступили сторонники КПРФ, с другим – «Справедливой России», в последний момент из ниоткуда образовались еще три группы из разных регионов страны. В том числе – из Нижнего Новгорода, ее на заседании представлял назвавшийся руководителем музея трезвости Алексей Якимов. Тогда же глава ЦИК Элла Памфилова недоумевала: «Если каждый будет изобретать сходный вопрос, а мы будем их штамповать, это девальвация идеи референдума, кто от этого выиграет?»

Формулировки не блещут разнообразием, действительно:

Вопрос от «СР»: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?"

Вопрос группы из Московской области: "Поддерживаете ли Вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?"

Вопрос, который КПРФ предлагает вынести на референдум, звучит так: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?»

Группа из Вологодской области предлагала следующую формулировку вопроса на референдум: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане РФ получают право на назначении пенсии по старости, не повышался?»

Как считают коммунисты, первыми объявившие о намерении провести народное голосование, риск проиграть действительно есть, тем не менее в КПРФ надеются оспорить регистрацию альтернативных групп в регионах.

Если все-таки одной из 5 групп удастся провести собрания в 43 регионах, то в последующем им предстоит заручиться поддержкой 2 млн россиян. Собрать подписи предстоит за 45 дней.

В холле у зала ресторана гостиницы «Полюстрово» в будний день обычно немноголюдно. 21 августа стал исключением.

В очереди на регистрацию для участия в инициативной группе по проведению референдума стояли три десятка жителей Санкт-Петербурга. Ещё более полусотни уже сидели в актовом зале. Инициаторы народного голосования о пенсионной реформе были в основном пожилого возраста, но беседы вели о другом. «Позвони в 24-ю квартиру. Им нужен сантехник, а он только вечером дойдёт до них», – обращалась одна дама к другой.

Ещё одна женская компания неожиданно отделилась от очереди и вышла на улицу. «Нас не предупредили, что нужен паспорт, мы документы дома оставили, в отделе кадров нашего ЖКС сказали, что и ксерокопии достаточно, а тут говорят – нет», – расстраивались дамы, не понимая, то ли ехать домой, то ли обратно на работу.

К гостинице в этот момент подъехал мужчина азиатской внешности на велосипеде. «Вы что, тоже на референдум?» – «Я за зарплатой, я дворник», – замотал головой он. Ему хватило пяти минут для получения конверта. Через три минуты он уехал, пересчитав получку.

У входа двое парней смолили. «Мы, вообще, против повышения пенсионного возраста, но что тут происходит, не понимаем. Может, и не будет никакого референдума, но поделать ничего не можем. Я вот только устроился работать плотником. Если бы отказался сюда прийти, уволили бы», – пожаловался назвавшийся Саньком.

Внутри тем временем было почти все готово: в актовом зале уже сидело под сотню человек, на экране крутили без звука «Служебный роман». «Умерший» Бубликов являлся коллегам живым и невредимым.

За рассадкой сторонников референдума следил генеральный директор АО «Компонент» Владимир Кушпиль, он же – член общественного совета при администрации Калининского района.

«Я считаю, что вопрос о пенсионной реформе должны решать не 450 депутатов Государственной думы, а народ», – рассудил он в беседе с корреспондентом «Фонтанки», отвечая на вопрос «за повышение пенсионного возраста он или против». И рассказал, что ни с кем из представителей других инициативных групп, согласовавших вопросы с ЦИКом, не связывался, а просто в одночасье сам решил, что ему нравится именно эта из пяти формулировок. Потом просто обратился к друзьям, те – к своим, так и собрали необходимую сотню активных.

Кушпиль надеется, что инициаторы референдума из Нижнего Новгорода (именно их вопрос ему показался самым симпатичным) выйдут на него сами, а там уже вместе они начнут собирать 50 тысяч подписей, что необходимо для следующего этапа организации народного голосования. В ответ на предположение о том, что референдум может не состояться (ведь для его проведения необходимо организовать собрания в 43 регионах из 85, причем в одном регионе могут зарегистрировать только одну инициативную группу по вопросу, связанному с пенсионной реформой) развел руками: «Юристы найдут способы и возможности, подскажут организаторам, как всех объединять».

Спустя несколько минут предприниматель невозмутимо начал собрание, поблагодарив пришедших за то, что они нашли время в будний день для участия в таком мероприятии: «Вижу, здесь много пенсионеров, спасибо вам за активную позицию. Вы, как матери и отцы, творите историю для своих детей». Затем четко и уверенно назначил счетную комиссию, по бумажке зачитал все процедурные тонкости. За следующие полчаса собрание справилось, 119 человек проголосовали «за» формулировку вопроса: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?»

«У нас есть еще 20 минут аренды зала, можете познакомиться», – предложил Кушпиль, но пожелавшие референдума разошлись. Остались лишь несколько интересующихся инженеров из профсоюза «Силовых машин». По их словам, коллективу пришло предложение принять участие в собрании от администрации района, и теперь женщин смутило, что для дальнейших действий по организации народного голосования у них даже и не взяли мобильных телефонов. «Мы свяжемся с вами по почте», – заверили их.

Организаторы в спешке дополняли последние штрихи – оформляли документы. Согласно закону, чем быстрее они сдадут бумаги в городскую избирательную комиссию и затем пройдут проверку системы ФМС, тем больше шансов, что именно их группа застолбит за собой Санкт-Петербург. На 22 августа намечено собрание по организации референдума у КПРФ, размышляют об аналогичной встрече и в «Справедливой России».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»