Финская семья получила 3600 евро компенсации за задержку рейса

Многие часы ожидания вылета, испортившие отпуск финской семье, были компенсированы суммой в 3600 евро.

Финское издание Ilta-Sanomat 21 августа рассказало историю семьи Волландеров из Тампере, которые летали на отдых в Таиланд с двумя маленькими детьми. В декабре 2016 года, когда происходили события, детям было 4 месяца и два года. Сначала из-за технической неисправности самолёта задержали вылет из Хельсинки, и семье пришлось ночевать в столице. Уже тогда у пассажиров собрали электронные адреса для получения групповой компенсации, которая полагается в таком случае по правилам ЕС. Наконец, на следующий день туроператор TUI всё же отправил своих клиентов на Пхукет.

Однако на обратном пути ситуация повторилась. Было объявлено, что самолёт решили заменить из-за технических проблем, и отдыхающие вновь вынуждены были несколько часов провести на жаре в ожидании своего рейса. Волландеры решили просить компенсацию и за это.

В итоге семья получила компенсацию в размере 3600 евро в расчёте на трёх пассажиров, с учётом расстояния и более 4 часов ожидания, — по 600 евро в каждую сторону.

Согласно исследованию, лишь 15% европейцев запрашивают компенсацию при задержке рейса, хотя защищающий права авиапассажиров закон ЕС действует уже 14 лет. Как правило, сумма компенсации колеблется от 250 до 600 евро, в зависимости от расстояния и времени задержки, но перевозчики зачастую отделываются подарочными картами на гораздо меньшую сумму или ваучерами на еду и напитки. В худшем случае клиент при их получении подписывает бумагу, в которой отказывается от каких-либо претензий.