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Бизнес
21.08.2018 15:55
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«Петроэлектросбыт» борется с хитрыми должниками при помощи полиции

За незаконное подключение к электрическим сетям 13 петербуржцев были оштрафованы судом. Задолжав за электроэнергию, находчивые граждане несанкционированно подключились к сети, о чем «Петроэлектросбыт» заявил в полицию. 

Правоохранительные органы, подтвердив факты нарушения, передавали дела в суды, которые, в свою очередь, назначали штрафы в размере 10 тысяч рублей. В 10 случаях сумма штрафа превысила сумму долга, из-за которого абоненту отключали электричество. Об этом 21 августа «Фонтанке» рассказали в пресс-службе «Петроэлектросбыта».

В компании также сообщили, что за июнь и июль 2018 года специалистами АО «Петроэлектросбыт» было произведено 3953 приостановления подачи электроэнергии потребителям, накопившим долги. На текущий момент в службе судебных приставов находится порядка 19,5 тысячи исполнительных документов по долгам за электроэнергию жителей Петербурга на общую сумму 108 млн рублей.

Ранее в компании провели интересную акцию: 16 августа на Морском вокзале вместе с приставами и транспортной полицией сотрудники «Петроэлектросбыта» проверяли на предмет долгов пассажиров парома Princess Anastasia, отправлявшихся в Финляндию. На проверку вышел талисман компании — Баба Пеня, которая по окончании акции развлекала детей. Правда, эффективность оригинального подхода оказалась невелика — ни одного должника на пароме не нашли.

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