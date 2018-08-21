Белокурого подкидыша нашли в многоэтажке на Гражданском. «Кукушку» ищут по всему Петербургу

Неизвестная женщина подбросила годовалого ребенка в жилой дом Калининского района. Уходя, она попала под камеру наблюдения.

Как стало известно «Фонтанке» 21 августа, накануне около шести вечера в подъезд многоэтажного дома на Гражданском проспекте, 114, вошла женщина с ребенком и коляской, а вышла в одиночестве и спешно удалилась.

Белокурого мальчика заметили соседи, вызвали скорую помощь. Его увезли в детскую больницу.

Родители ребенка не объявились. Просмотр видеозаписей помог определить примерный маршрут женщины, которая завезла коляску в подъезд. Ориентировку разослали по всем районам города.