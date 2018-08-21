Кудрин: У России хватит денег только на один экономический кризис

Средств Фонда национального благосостояния хватит только на то, чтобы пережить один кризис, подобный тому, что случился в России в 2008–2009 годах. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время парламентско-общественных слушаний по пенсионной реформе.

«Пока у нас больше средств нет», – резюмировал Кудрин.

Бывший глава Минфина напомнил, что во время прошлого масштабного кризиса 2008 – 2009 годов половина резервного фонда ушла на спасение бюджетной системы, включая Пенсионный фонд. В данный момент ему на смену пришел Фонд национального благосостояния, напомнил Кудрин. Глава Счетной палаты предостерег от привязывания пенсий к средствам ФНБ.

По данным Минфина на начало августа, в резервах фонда 4,844 трлн. рублей, это почти на 5 млрд. больше, чем июле. В фонд направляются дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой цены на нефть. Цена нефти, заложенная в бюджете, составляет $40 за баррель, при средней цене на рынке $70.