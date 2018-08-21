Жена Кокорина пожаловалась, что Дзюба увел у нее мужа

Дарья Валитова, жена нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, объяснила, почему у нее в инстаграме так мало фотографий с мужем.

В одном из комментариев Дарью спросили: «Почему у вас так мало совместных фотографий с Сашей? По-моему, он чаще с Артемом появляется». – «Увел», – ответила Валитова.

Напомним, между Кокориным и Дзюбой действительно в последнее время сложились особенные отношения. Пару недель назад футболисты вдруг начали публиковать фотожабы друг на друга, словно они жених и невеста, и подписывать их ласковыми словами.

Сейчас Кокорин все еще не играет за «Зенит» из-за травмы колена, которую он получил в марте. Артем Дзюба — один из самых результативных футболистов петербургского клуба.