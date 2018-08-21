На Неве отменили разводку моста. Ветер треплет одинокую яхту из Польши

Сильный ветер отменил плановую разводку Ладожского моста через Неву. Пропустить одинокую парусную яхту, застрявшую под Петербургом, постараются на следующий день.

Как сообщает 21 августа управление федеральных автодорог «Северо-Запад», утреннюю разводку Ладожского моста отменили в связи с непогодой. Переправу, которая является частью трассы «Кола», можно разводить при скорости ветра не выше 15 метров в секунду, в настоящее время порывы достигают 22 метров в секунду.

Северо-Западному Упрдору нужно развести Ладожский мост для пропуска парусной яхты WOJ высотой 23 метра. Она следует из Петрозаводска под флагом Польши.

Яхтсменам придется пробыть по ту сторону моста почти сутки. Следующая разводка запланирована на утро 22 августа. В течение 45 минут, с десяти утра, автомобильное движение будет полностью перекрыто.

Мосты в городе разведут в ночь на 22 августа по плану, сообщает «Мостотрест».

В Петербурге действует штормовое предупреждение. Городские сады и скверы закрыты, количество упавших деревьев, светофоров и дорожных знаков приближается к сотне, перегороженные пути вызвали задержку электричек, а в пригородах восемь тысяч человек оставались без света. «Ленэнерго» сообщило о восстановлении электроснабжения после обрыва высоковольтной линии около Сертолово.