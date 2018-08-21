Российские пользователи «ВКонтакте» смогут запросить данные, которые собрала о них соцсеть. Сейчас их видят только жители ЕС

Социальная сеть «ВКонтакте» предоставит пользователям данные о них, которые сохранены на её серверах. Для этого нужно будет обратиться в службу поддержки.

Сейчас возможность получить доступ к массивам информации о себе есть только у граждан и резидентов Евросоюза, потому что с 25 мая 2018 года на его территории вступил в силу «Общий регламент по защите данных», известный под аббревиатурой GDPR. Он предписывает уведомлять пользователя о той информации, которую собирает о нем компания, и выдавать её по личному запросу. Отказ может повлечь за собой судебный иск.

В соцсети 21 августа сообщили «Фонтанке», что им поступали запросы по GDPR и они уже делали выгрузки информации: «...в частности, данные, указанные пользователем в профиле, техническая информация, собираемая о нем автоматически (например, модель девайса, время, дата и ip входа), подписки на сообщества, список его друзей, список загруженных им аудио- и видеозаписей, список его фотоальбомов, записи с персональной страницы пользователя, закладки, история блокировок пользователя и другая информация. Ранее европейцы, которые сделали запросы в ВК рассказывали, что изучили сформированные отчеты по себе и выяснили, что соцсеть вечно хранит все удаленные посты и файлы.

«Мы хотим идти в сторону большей прозрачности информации, чтобы пользователи понимали, какие данные они оставляют в сети. В ближайшее время запросить свои данные смогут любые пользователи, а не только находящиеся на территории Евросоюза», – анонсировали в пресс-службе соцсети.

После обвинений в сотрудничестве со следствием и выдаче своих пользователей по первому запросу правоохранителей «ВКонтакте» 15 августа объявила реформу приватности, пообещав скрыть отображение списка людей, которые репостят записи. Эта функция сохранится только для их авторов.