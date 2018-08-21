СМИ: Минздрав готовит «устрашающие демотиваторы» для бутылок с алкоголем

Вслед за пачками сигарет на бутылках со спиртным появятся изображения, предупреждающие о негативных последствиях вредных привычек. Об этом 21 августа сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство здравоохранения России.

Картинки о вреде алкоголя станут частью государственной стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года. Помимо вреда для здоровья, изображения будут информировать и о социальных последствиях. В Минздраве уверяют, что нигде в мире такая практика не применяется. Сейчас вопрос появления демотиваторов о вреде спиртного прорабатывается в правительстве.

Напомним, что с 2013 года производителей алкоголя обязали размещать на бутылках информацию о вреде чрезмерного употребления горячительных напитков, а также опасности спиртного для беременных женщин и людей с определенными заболеваниями. С конца 2017 года на пачках сигарет в России стали печатать изображения, рассказывающие о негативных последствиях курения. Именно угрожающие картинки на сигаретах подтолкнули Минздрав к идее аналогичных изображений на этикетках алкоголя.