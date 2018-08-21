18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+14°C
/ Завтра: +17
$ 67.18р
77.35р
15:09 21.08.2018
Расширенный поиск

Происшествия
21.08.2018 14:57
Печать

Суд освободил от наказания отца пятерых детей, задержанного после теракта в метро Петербурга

Житель Петербурга Шухрат Сатымбаев полностью освобожден от наказания по уголовному делу, связанному с терактом в метрополитене. ФСБ и Следственный комитет задерживали его как вероятного пособника смертника, но причастность доказать не удалось.

Как сообщает в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Петербурга 21 августа, дело Сатымбаева рассматривал Ленинский районный суд. Дело мужчины передавалось с обвинением по статье 205.6 УК «Несообщение о преступлении», хотя после взрыва в метро СК заявлял о причастности Сатымбаева к вербовке террористов. 

Суд установил, что гражданин России состоял в группе «Ахли сунна вал жамоьа», созданной в мессенджере WhatsApp не позднее августа 2016 года. В ней популяризировались радикальные идеи ислама, одобрялась деятельность запрещенной в России и признанной террористической организации «Исламское государство», велась вербовка потенциальных участников джихада на территории Сирии.

Участие Сатымбаева непосредственно в вербовке следствие не доказало, хотя последовательно просило продлить ему арест с 6 апреля 2017 года по 14 июня 2018-го и переквалифицировало дело на статью 205.6 УК. То есть мужчина знал, что в мессенджере ведутся опасные переговоры, но не сообщил российским властям. Новое обвинение Сатымбаев полностью признал, раскаялся. Суд учел пятерых несовершеннолетних детей на иждивении, назначил штраф 50 тысяч рублей и полностью освободил от наказания в связи с длительным нахождением под арестом.

Кроме Сатымбаева, Следственный комитет ранее снял обвинение в вербовке еще с трех человек. Основное дело о теракте скоро передадут в Московский окружной военный суд. Одиннадцать фигурантов знакомятся с материалами.

Теракт в метро Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. При взрыве бомбы в вагоне поезда на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт» погибли 16 человек, более ста получили ранения. Организатором преступления считается гражданин Киргизии Сирожиддин Мухтаров по прозвищу Абу Салах. Он не задержан.

Перейти к комментариям
---

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
21.08.2018 12:18

Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию компании «Новосибирскэнергосбыт»

Банк «Санкт-Петербург» предоставил АО «Новосибирскэнергосбыт» кредитную линию в размере 500 миллионов рублей на два года. Заемщик планирует использовать финансирование для пополнения оборотных средств компании
Setl City
21.08.2018 12:12

Еще два проекта Setl City приняли участие в конкурсе «Золотой Трезини»

Жилые комплексы «Притяжение» и «Фортеция» компании Setl City прошли отбор экспертов и включены в список номинантов архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини»
фото А. Мелентьев/Марков Я. Г.
21.08.2018 10:00

25 лет с "ДОХОДом"

В августе 2018 года отмечает свое 25-летие "Инвестиционная компания ДОХОДЪ". Компания начинала как брокер на заре российского фондового рынка. Сегодня - это уважаемая в своей сфере компания с достойной репутацией в бизнес сообществе
ГК «Полис Групп»
20.08.2018 17:12

Объекты «Полис Групп» - лидеры продаж в Ленобласти

Аналитический центр ЦИАН составил рейтинг жилых комплексов, которые лидируют по темпам реализации в 1 квартале 2018 года
PR-служба Группы «Эталон»
20.08.2018 16:10

В Приморском районе при поддержке компании «Эталон ЛенСпецСМУ» открыли памятник авиаторам

17 августа в канун Дня Воздушного Флота России в сквере Генерала Селезнёва состоялась торжественная церемония открытия архитектурной композиции «Первым летчикам России, героическим авиаторам Комендантского аэродрома», который был построен благодаря поддержке «Эталон ЛенСпецСМУ»
Строительный холдинг «ПСК»
20.08.2018 15:41

В ЖК Look начали выдавать ключи

20 августа 2018 года «ПСК» приступил к выдаче ключей от квартир в клубном доме бизнес-класса Look на Прилукской улице, 20 стр. 1, в 10 минутах езды от ст. м. Лиговский проспект
«Терминал-Ресурс»
17.08.2018 19:54

В «Образцовом квартале 4» приступили к установке окон

В апреле этого года компания «Терминал-Ресурс» приступила к строительству четвертого малоэтажного ЖК из серии «Образцовые кварталы»
ГК «Полис Групп»
17.08.2018 17:35

Застройщик «Полис Групп» - победитель Всероссийского строительного конкурса

Компания «ТИН Групп», которая входит в ГК «Полис Групп», получила награду «За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
17.08.2018 12:30

Аэрофлот получил сразу два самолета Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот получил сорок шестой и сорок седьмой российский самолёт Sukhoi Superjet 100
Setl City
17.08.2018 11:49

В ЖК «Москва» завершаются кровельные работы

Кровельные работы в ЖК бизнес-класса «Москва», который Setl City возводит в Московском районе Петербурга, перешли в финальную стадию
ГК «Эталон»
17.08.2018 11:42

Группа «Эталон» запустила сайт своего Производственного блока

Группа «Эталон» запустила новый корпоративный сайт своего Производственного блока – компании «ЭталонСтрой», которая объединяет все производственные, строительные и сервисные активы Группы
Магазин Кей
17.08.2018 10:00

Сеть магазинов КЕЙ предлагает 100% кэшбэк стоимости аксессуара

Готовишься покупать технику к новому учебному году? Приходи в КЕЙ за выгодными акциями. Магазин возвращает 100% цены аксессуара бонусами на карту при покупке основного товара стоимостью от 10 000 руб.