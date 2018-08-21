Суд освободил от наказания отца пятерых детей, задержанного после теракта в метро Петербурга

Житель Петербурга Шухрат Сатымбаев полностью освобожден от наказания по уголовному делу, связанному с терактом в метрополитене. ФСБ и Следственный комитет задерживали его как вероятного пособника смертника, но причастность доказать не удалось.

Как сообщает в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Петербурга 21 августа, дело Сатымбаева рассматривал Ленинский районный суд. Дело мужчины передавалось с обвинением по статье 205.6 УК «Несообщение о преступлении», хотя после взрыва в метро СК заявлял о причастности Сатымбаева к вербовке террористов.

Суд установил, что гражданин России состоял в группе «Ахли сунна вал жамоьа», созданной в мессенджере WhatsApp не позднее августа 2016 года. В ней популяризировались радикальные идеи ислама, одобрялась деятельность запрещенной в России и признанной террористической организации «Исламское государство», велась вербовка потенциальных участников джихада на территории Сирии.

Участие Сатымбаева непосредственно в вербовке следствие не доказало, хотя последовательно просило продлить ему арест с 6 апреля 2017 года по 14 июня 2018-го и переквалифицировало дело на статью 205.6 УК. То есть мужчина знал, что в мессенджере ведутся опасные переговоры, но не сообщил российским властям. Новое обвинение Сатымбаев полностью признал, раскаялся. Суд учел пятерых несовершеннолетних детей на иждивении, назначил штраф 50 тысяч рублей и полностью освободил от наказания в связи с длительным нахождением под арестом.

Кроме Сатымбаева, Следственный комитет ранее снял обвинение в вербовке еще с трех человек. Основное дело о теракте скоро передадут в Московский окружной военный суд. Одиннадцать фигурантов знакомятся с материалами.

Теракт в метро Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. При взрыве бомбы в вагоне поезда на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт» погибли 16 человек, более ста получили ранения. Организатором преступления считается гражданин Киргизии Сирожиддин Мухтаров по прозвищу Абу Салах. Он не задержан.