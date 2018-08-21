На стройке жилого дома на проспекте Тореза во время пожара рванули три газовых баллона

Во время сварочных работ на стройке жилого дома в Выборгском районе Петербурга произошло возгорание. Огонь вспыхнул в помещении с газовыми баллонами, три из них разгерметизировались. Происшествие обошлось без пострадавших.

Как рассказали в пресс-службе городского МЧС 21 августа, сообщение о пожаре в районе 77-го дома по проспекту Тореза поступило около полудня. Во время пожара произошла разгерметизация трёх газовых пятидесятилитровых баллонов с пропаном, которая вызвала громкий хлопок.

Инцидент произошёл на территории стройки жилого дома в ЖК «Сосновка». «Возгорание на территории строительной площадки произошло в районе 11 часов 40 минут в результате нарушения технологии производства работ электрогазосварщиком. К 12 часам дня возгорание было ликвидировано. Пострадавших в результате ЧП нет. Проводится служебная проверка», — пояснил «Фонтанке» заместитель генерального директора по производству ООО «КМ-Строй» Максим Лайков.