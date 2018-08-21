Сторонники директора музея трезвости из Нижнего Новгорода собрались в Петербурге для инициации референдума о пенсионном возрасте

В Петербурге состоялось собрание инициативной группы для проведения всероссийского референдума о проведении пенсионной реформы. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 119 человек проголосовали за формулировку вопроса, предложенную в Нижнем Новгороде.

Собрание состоялось 21 августа в гостинице «Полюстрово» на проспекте Металлистов. Инициатором его стал генеральный директор АО «Компонент» Владимир Кушпиль, являющийся также членом общественного совета при администрации Калининского района. Ему удалось собрать 119 участников для работы инициативной группы, большинство из них, как выяснила «Фонтанка», работает в ЖКС №2 Калининского района.

Они единогласно проголосовали за формулировку вопроса для референдума: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?».

Напомним, что данную формулировку Центральная избирательная комиссия согласовала группе из Нижнего Новгорода. При рассмотрении вопроса на заседании ЦИКа ее представлял Алексей Якимов, назвавший себя руководителем спортивной организации и «музея трезвости».

Отметим, что помимо этого вопроса ЦИК согласовала еще 4 формулировки, в том числе и предложенную инициативной группой от КПРФ. Предполагается, что после утверждения формулировки вопросов организаторы должны провести собрания инициативных групп в 43 из 85 регионов России. При этом в одном регионе могут зарегистрировать только одну группу по тематике пенсионной реформы. Таким образом КПРФ, которая первая заявила о необходимости народного голосования, может потерять шансы на проведение всероссийского референдума. На данный момент уже более чем в 20 регионах проведены собрания альтернативных инициативных групп.