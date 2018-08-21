Кудрин: Пенсии должны составлять до 70% от зарплаты

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что необходимо добиться постепенного увеличения соотношения пенсий к зарплатам. Об этом он заявил 21 августа в Госдуме во время парламентско-общественных слушаний по пенсионной реформе.

«Мы хотим, чтобы пенсии в конечном итоге составляли от 60 до 70% от размера заработной платы. Если мы сейчас отказываемся от повышения пенсионного возраста, то мы перечеркиваем эти цели», – сказал бывший министр финансов.

По его словам, для достижения цели в 60-70% необходимо сначала повысить пенсии в несколько этапов до 40% от зарплаты, что принято за стандарт Международной организацией труда.

Кудрин подчеркнул, что уровень жизни пенсионеров с 2011 года колеблется между снижением и стагнацией. «По сути, мы подошли к черте», – резюмировал глава Счетной палаты. Он уверен, что необходимо повысить пенсионный возраст, чтобы выйти из тупика. В противном случае пенсионная система высосет из федерального бюджета все деньги, уверен Кудрин.

За слушаниями по пенсионной реформе в Госдуме «Фонтанка» следит в прямой трансляции.

Напомним, что 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев официально объявил о повышении пенсионного возраста в России с 2019 года. По его словам, соответствующий законопроект одобрен кабинетом министров. Власть предлагает поднять границу выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет – для женщин. Изменения будут проходить в несколько этапов. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин и раньше приветствовал нововведения, заявив, что они выгодны гражданам России.