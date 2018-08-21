В Москве дорожные рабочие меняли бордюр и повредили кабель банку «Авангард». Его работа парализована

Клиенты банка «Авангард» 21 августа столкнулись с трудностями. По словам читателей «Фонтанки», сайт банка не подает признаков жизни, телефоны не отвечают, а платежи не проходят. В банке рассказали, что причиной стала неосторожность столичных ремонтных служб.

«Друзья, приносим свои извинения за технические неполадки в работе сайта, интернет-банка и других сервисов, – говорится в сообщении, размещенном 21 августа в официальной группе банка «ВКонтакте». – Сегодня при проведении дорожно-строительных работ (перекладка бордюрного камня) повреждены основной и резервный кабели на входе в серверный центр (Москва, Грохольский пер., д. 29), который обеспечивает связь автоматизированной банковской системы с Интернетом и офисами».

По словам представителей банка, ремонтная бригада приступила к восстановлению коммуникационных каналов. В течение нескольких часов все сервисы должны заработать в нормальном режиме.