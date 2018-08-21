На финской границе задержали угнанный в Петербурге BMW

Финские пограничники не поверили водителю, который пытался въехать в Финляндию на ворованном автомобиле марки BMW 520.

Как сообщает 21 августа Погранохрана соседней страны, инцидент произошёл 15 августа на пункте пропуска «Нуйямаа» («Брусничное»). Гражданин России приехал на паспортный контроль, и в ходе проверки выяснилось, что автомобиль находится в розыске. По данным ведомства, он был угнан в Петербурге в мае 2017 года.

В ходе допроса водитель сказал, что купил машину по объявлению в Интернете и не знал, что она украдена.

Автомобиль финские пограничники конфисковали. Теперь они выясняют обстоятельства дела совместно с российскими властями.