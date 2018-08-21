Европейский университет откладывает начало приемной кампании

Европейский университет в Петербурге, получивший с четвертой попытки лицензию на образовательную деятельность, отложил начало приемной кампании на несколько дней. Как сообщили «Фонтанке» в аппарате ректора, причиной стала необходимость соблюсти все формальности и получить оригиналы документов из Москвы.

Отметим, что ранее частный вуз сообщал о сроках 21 августа-12 сентября, в которые можно будет подать документы для обучения в магистратуре. Теперь начало приема откладывается на несколько дней: «Мы ждем документы из Москвы, сейчас у нас они есть только в отсканированном варианте», – сообщили в ЕУ. Также в ближайшее время станет известно, по каким именно образовательным программам будет вестись прием. «В любом случае мы намерены 12 сентября провести вступительные экзамены и 1 октября надеемся начать учебный год», – заверили в ректорате.

Напомним, что Рособрнадзор снова разрешил учебному заведению заниматься своей деятельностью 10 августа. Этому предшествовала двухлетняя борьба ЕУ за возможность обучать студентов.