Европейский университет откладывает начало приемной кампании
Европейский университет в Петербурге, получивший с четвертой попытки лицензию на образовательную деятельность, отложил начало приемной кампании на несколько дней. Как сообщили «Фонтанке» в аппарате ректора, причиной стала необходимость соблюсти все формальности и получить оригиналы документов из Москвы.
Отметим, что ранее частный вуз сообщал о сроках 21 августа-12 сентября, в которые можно будет подать документы для обучения в магистратуре. Теперь начало приема откладывается на несколько дней: «Мы ждем документы из Москвы, сейчас у нас они есть только в отсканированном варианте», – сообщили в ЕУ. Также в ближайшее время станет известно, по каким именно образовательным программам будет вестись прием. «В любом случае мы намерены 12 сентября провести вступительные экзамены и 1 октября надеемся начать учебный год», – заверили в ректорате.
Напомним, что Рособрнадзор снова разрешил учебному заведению заниматься своей деятельностью 10 августа. Этому предшествовала двухлетняя борьба ЕУ за возможность обучать студентов.
Справка:
Гонения на Европейский университет начались в 2016 году. По сути, их инициатором стал бывший городской, ныне думский депутат Виталий Милонов, которому якобы студенты пожаловались на то, что их заставляли писать работы в защиту ЛГБТ. Некоторые связывали полосу невезения с фигурой экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина (членом попечительского совета вуза) — будто бы проблемы были выгодны его политическим конкурентам. Последние два года Европейский выполнял функции научного центра. Защитники университета митинговали, писали петиции, письма и запросы.
Европейский университет был основан в 1994 году, он стал одним из первых частных университетов в России. Это небольшой магистерский вуз с исключительно гуманитарным профилем, рассчитанный на обучение 226 студентов. В университете пять факультетов. В попечительский совет университета входят экс-министр финансов Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.