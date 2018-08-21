Финн без документов пытался прорваться в Россию

Пешком и без документов гражданин Финляндии хотел пробраться в Россию, но был задержан пограничниками.

Как сообщает 21 августа Пограничная охрана Финляндии, перебежчика зафиксировала система слежения к северу от пункта пропуска Иматра 17 августа. Он шёл параллельно дороге Пиетаринтие к Светогорску. Финна задержали на подходе к пункту возврата Tax Free.

«У гражданина не было действующей визы или разрешения на пребывание в погранзоне, но, несмотря на отсутствие документов, он пытался попасть в Россию. Ведётся расследование по факту нарушения границы», – заявили в Погранохране.

Что заставило финна стремиться в Россию как нелегала, в ведомстве не уточнили.