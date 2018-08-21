В Петербурге закрывают городские сады. Ураган уже снес под сотню деревьев, светофоров и дорожных знаков

Комитет по благоустройству Петербурга принял решение закрыть городские сады на время штормового предупреждения. Сохраняется высокий риск падения деревьев на людей и конструкции.

Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве 21 августа, для посетителей закрыты сады и скверы Таврический, Екатерининский, Казанский, Никольский, Декабристов, Некрасовский, Овсянниковский и Лопухинский.

«Решение принято в связи с погодным предупреждением», – уточнили в комитете.

Принадлежащий Русскому музею Михайловский сад пока открыт, сообщили «Фонтанке» в учреждении. Летний сад по вторникам не работает.

За ночь в Петербурге ветер повалил 42 дерева, часть попала на автомобили. В Дирекции по организации дорожного движения подвели свою статистику. С шести вечера 20 августа до полудня 21-го поступили заявки на падение 19 световых колонок и 28 дорожных знаков. Половину восстановили, другие неисправности устранят до конца дня.