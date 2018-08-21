Вслед за водкой в России могут поднять минимальную цену на коньяк

Рабочая группа экспертного совета Росалкогольрегулирования по защите потребителей выступила за повышение минимальных розничных цен на алкоголь.

Если нововведения вступят в силу, то коньяк дешевле 500 рублей найти не удастся, вино в магазинах будет стоить от 110 рублей, а шампанское — от 175. Об этом 21 августа сообщает «Коммерсант».

Для сравнения, сейчас минимальная розничная цена за 0,5 литра коньяка установлена на уровне 371 руб., а за 0,75 литра шампанского — 164 руб. В июне российский Минфин заявил, что пока не собирается устанавливать минимальные розничные цены на вино, так как нововведения еще предстоит обсудить с игроками на рынке.

Напомним, что 20 августа в России была поднята стоимость водки. Цена за 0,5 литра теперь составляет минимум 205 рублей.